MPES: carro oficial não foi usado em caso de fake news sobre Majeski

Paralelamente à investigação sobre a difamação, um procedimento foi aberto para apurar se os três processados usaram o carro oficial para alguma ação relacionada à produção e à publicação do conteúdo enganoso. O procedimento foi arquivado, conforme publicado no Diário Oficial do Ministério Público Estadual (MPES) na quarta-feira (28).

"Após analisar a supramencionada representação, bem como os demais documentos que instruem os autos, verifico que não há indícios de que investigados teriam se utilizado de carro oficial e/ou durante o expediente de trabalho para propagar tais 'fake news', ficando excluído o uso da máquina pública para realização dos supostos fatos, razão pela qual se impõe é o arquivamento dos autos", escreveu a promotora de Justiça Graziela Argenta.