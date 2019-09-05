RenovaBR, Livres e Agora!

Movimentos elegem candidatos e geram "curto-circuito" nos partidos

Iniciativas como o RenovaBR visam qualificar qualidade dos representantes, mas partidos reclamam que os eleitos não agem partidariamente. Tema divide especialistas

Membros do RenovaBR do Espírito Santo em encontro em Vila Velha

A ideia é nobre: oferecer recursos, capacitação e motivação para que pessoas comuns, bem intencionadas, disputem eleições e sejam eleitas sem ficarem à mercê das deficiências e verticalidades dos partidos políticos.

Mas os chamados movimentos cívicos, como RenovaBR, Livres, Agora! e outros, têm gerado “curto-circuitos” nas agremiações partidárias e dividido especialistas sobre seus impactos na política brasileira.

O conflito entre movimentos cívicos e partidos ficou evidente na votação da reforma da Previdência. Políticos formados pelo RenovaBR foram contra orientações partidárias justamente em tema caro às respectivas cúpulas partidárias – e também costumam contrariar orientações nas votações corriqueiras.

“Queremos um país mais justo, em que pessoas possam participar das eleições sem depender da mão do partido, do dirigente, do sindicalista”, disse Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR, durante evento em Vila Velha, há duas semanas.

É fato que, em geral, os partidos são estruturas ineficientes, lentas, atrasadas, com pouca democracia interna, corruptas e nada transparentes. Mesmo assim, são altamente necessários à democracia, para organização do debate.

CRÍTICA

Aí reside uma das críticas mais contundentes aos movimentos cívicos, a de que eles querem agir como partidos e lançar candidatos, mas abrindo mão de carregar o ônus de ser um.

“Eles querem o que os partidos têm de bom para eles, que é o dinheiro para as eleições, e não querem ser contaminados pela má reputação dos partidos. Quando convém dizer ser do movimento, dizem. Mas quando convém pegar dinheiro para a eleição, pegam”, critica Sérgio Praça, professor e pesquisador da Escola de Ciências Sociais do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da FGV-RJ.

O apresentador Luciano Huck, apoiador do RenovaBR, que ladeou Mufarej em Vila Velha e criticou o presidente Jair Bolsonaro (PSL), por exemplo, faz política por meio do movimento, sem ter um partido.

" primeira vista, eles são boas iniciativas porque engajam pessoas na política, e isso quase nunca é ruim. O problema é que vemos alguns parlamentares que vêm desses movimentos contribuindo para enfraquecer os partido" Sérgio Praça - Professor da Escola de Ciências Sociais do CPDOC - FGV

ALTERNATIVA

Pesquisadora e socióloga da USP, Ellen Elsie Nascimento pontua que os movimentos colocam-se como alternativa à polarização. Para isso, arvoram-se sobre princípios quase unânimes como valores, diálogos e honestidade. Assim, beneficiam-se de uma “camuflagem”.

"sses movimentos são uma tentativa de se apresentarem como terceira via e fugirem de polarizações, inclusive contestando a compreensão em torno de direita e esquerd" Ellen Elsie Nascimento - Pesquisadora e socióloga da USP

E ela completa: "No ambiente que vivemos, são de alguma forma um horizonte que traz até esperanças num tempo de tamanha intolerância política". O evento do RenovaBR em Vila Velha, aliás, atraiu tanto militares simpáticos à greve de 2017 quanto agentes públicos que trabalharam para debelarem o movimento paredista.

As principais críticas aos movimentos partem exatamente dos partidos, que se veem acuados por figuras e iniciativas com luz independente da estrutura das agremiações. Contudo, esses partidos conhecem perfeitamente os pretensos candidatos que acolhe. Há quem diga que as queixas e ameaças de expulsão de “infiéis” soam hipocrisia.

JOGO DE PODER

Como os partidos vão mal, os movimentos crescem preenchendo as lacunas. E um jogo de poder se estabelece, observa o professor de Ciência Política do Ibmec Adriano Gianturco.

Diferentemente de Praça, Gianturco minimiza a influência dos movimentos sobre os congressistas que elegeu. Lembra que eles não votam em bloco em todas as discussões e salienta que partidos são apenas um dos tipos de grupos que influenciam o debate público. Famílias tradicionais, bancadas temáticas e grupos religiosos e interesses regionais também agem para isso, embora os partidos sejam os mais evidenciados.

Para ele, há total legitimidade na estratégia dos movimentos. “Eles estão concorrendo por parte do poder. Os movimentos podem fazer coisas idênticas ao que os partidos fazem, exceto disputar a eleição.”

"uem reclama que eles fazem tudo isso, reclama dos próprios movimentos sociais. Partidos estão tendo o poder disputado e estão reclamando. Eles têm interesse em limitar a concorrência " Adriano Gianturco - Ciência Política do Ibmec/MG

CANDIDATURA AVULSA

A visão da filiação partidária como pedágio para chegar a cargos eletivos leva a outro debate, o das candidaturas avulsas, hoje proibidas.

“O argumento central dos que são contra a candidatura avulsa é o de que a pessoa pode ser celebridade e ganhar o voto sendo figura autoritária, populista, sem vivência política ou partidária”, comentou Rodrigo Prando, professor de Ciência Política da Universidade Mackenzie.

Prando avalia que, em geral, os movimentos são positivos. Oferecem bolsas, formação, ensinam a lidar com a política. Por outro lado, alerta para o risco de catapultar para a vida pública pessoas que não foram educadas na vida política, sem construção de consenso.

Com a pressão exercida por movimentos sobre os partidos políticos, é possível que velhas práticas passem a ser revistas? Especialistas também se dividem.

