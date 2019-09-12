Mourão ficará na Presidência da República por mais quatro dias

Hamilton Mourão durante discurso em evento, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão , ficará no cargo até a próxima segunda-feira (16). A interinidade do vice na Presidência da República, que se encerraria nesta quinta-feira (12), foi prorrogada por mais quatro dias, informou o Palácio do Planalto

De acordo com o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, a prorrogação do afastamento de Jair Bolsonaro foi uma decisão da equipe médica que assiste o presidente. Ele permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo

"A recuperação do Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, evolui positivamente. Entretanto, a equipe médica da Presidência da República decidiu mantê-lo afastado do exercício da função de chefe do Poder Executivo, por mais quatro dias, a contar de 13 de setembro de 2019, com a finalidade de proporcionar maior tempo de descanso", informou, por meio de nota.

Bolsonaro licenciou-se do cargo no último domingo (8) para submeter-se a uma cirurgia de tratamento de uma hérnia incisional na região do abdome. Foi a quarta operação pela qual o presidente passou desde que sofreu uma facada em setembro do ano passado, durante a campanha eleitoral.