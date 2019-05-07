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Vice-presidente

Mourão diz que ataques de Olavo a militares são 'totalmente sem nexo'

Vice-presidente sugeriu que ignorar as críticas do escritor é a melhor opção

Publicado em 

06 mai 2019 às 21:23

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 21:23

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O vice-presidente Hamilton Mourão reagiu novamente aos ataques do escritor Olavo de Carvalho e seus seguidores contra a cúpula militar do governo de Jair Bolsonaro. No fim de semana, o guru bolsonarista criticou o ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Para Mourão, as críticas são "totalmente sem nexo" e ignorá-las "será melhor para todo mundo".
Por meio de seu Twitter,Carvalho acusou Santos Cruz de defender a regulação governamental das redes sociais. "Controlar a internet, Santos Cruz? Controlar a sua boca, seu merda", tuitou Olavo no domingo, 5. Mourão deu as declarações ao chegar nesta tarde ao Palácio do Planalto.
Mais cedo, o ex-comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Villas Bôas, entrou na discussão e, pelo Twitter, afirmou que Carvalho"a partir do seu vazio existencial derrama seus ataques aos militares e às FFAA demonstrando total falta de princípios básicos de educação, de respeito e de um mínimo de humildade e modéstia".
"Verdadeiro Trótski de direita, não compreende que substituindo uma ideologia pela outra não contribui para a elaboração de uma base de pensamento que promova soluções concretas para os problemas brasileiros", afirmou Villas Bôas.

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