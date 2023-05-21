Motorista tem carro levado e é deixado em canavial de Linhares

Um motorista de aplicativo teve o carro roubado por uma dupla de criminosos na estrada para Pontal do Ipiranga, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na madrugada deste domingo (21). Segundo informações da Polícia Militar , os suspeitos anunciaram o assalto e pediram para que a vítima dirigisse até um canavial. Lá, eles mandaram o motorista correr para longe do veículo, que foi levado pelos homens.

A vítima conseguiu manter contato por telefone com policiais que faziam patrulhamento na região. Quando os militares chegaram ao local, o motorista relatou que estava fazendo uma corrida até uma casa de festas na região, por volta da meia-noite, no momento em que os indivíduos anunciaram o assalto e utilizaram uma arma para fazer ameaças.

Ele contou que, dentro do carro, um Hyundai HB 20 vermelho, havia documentos pessoais, cartões de banco, cerca de R$ 2,5 mil em dinheiro e um celular.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o motorista foi orientado a juntar todas as informações referentes ao carro e encaminhá-las até a delegacia para que a Polícia Civil investigue o caso. Segundo o chefe da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo, ele deve disponibilizar as informações à polícia nesta segunda-feira (22).

O carro foi recuperado nesta manhã em Linhares. De acordo com Lucindo, o caso será investigado.

Carro foi encontrado nesta manhã, em Linhares Crédito: Tiago Felix

Na mesma madrugada

Outro motorista de aplicativo foi assaltado nesta madrugada, em Linhares . Para a Polícia Militar, a vítima contou que foi rendida por supostos passageiros, amarrado, ferido com uma faca e depois jogado em uma lagoa. Os suspeitos fugiram levando o carro dele.

A PM informou que foi acionada no bairro Planalto. No local, o motorista relatou que, após aceitar uma corrida, teria sido rendido pelos passageiros e levado para um canavial, onde o crime ocorreu. Depois de ser jogado na lagoa, ele conseguiu sair e acionar socorro.

O homem foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele apresentava estado de hipotermia e precisou ser levado para um hospital da região.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.

O delegado Fabrício Lucindo informou que o carro foi encontrado queimado e passará por perícia. A vítima foi ouvida pela PC enquanto estava internada no hospital. "Ele estava fazendo o trabalho dele e foi abordado pelos criminosos, que o levaram para um lugar ermo e fizeram a maldade com ele, várias torturas, para pegar os bens dele", comentou.