Motorista tem carro levado e é deixado em canavial de Linhares

Um motorista de aplicativo teve o carro roubado por uma dupla de criminosos na estrada para Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (21). Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos anunciaram o assalto e pediram para que a vítima dirigisse até um canavial. Lá, eles mandaram o motorista correr para longe do veículo, que foi levado pelos homens.
A vítima conseguiu manter contato por telefone com policiais que faziam patrulhamento na região. Quando os militares chegaram ao local, o motorista relatou que estava fazendo uma corrida até uma casa de festas na região, por volta da meia-noite, no momento em que os indivíduos anunciaram o assalto e utilizaram uma arma para fazer ameaças.
Ele contou que, dentro do carro, um Hyundai HB 20 vermelho, havia documentos pessoais, cartões de banco, cerca de R$ 2,5 mil em dinheiro e um celular.
De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o motorista foi orientado a juntar todas as informações referentes ao carro e encaminhá-las até a delegacia para que a Polícia Civil investigue o caso. Segundo o chefe da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo, ele deve disponibilizar as informações à polícia nesta segunda-feira (22).
O carro foi recuperado nesta manhã em Linhares. De acordo com Lucindo, o caso será investigado.
Na mesma madrugada
Outro motorista de aplicativo foi assaltado nesta madrugada, em Linhares. Para a Polícia Militar, a vítima contou que foi rendida por supostos passageiros, amarrado, ferido com uma faca e depois jogado em uma lagoa. Os suspeitos fugiram levando o carro dele.
A PM informou que foi acionada no bairro Planalto. No local, o motorista relatou que, após aceitar uma corrida, teria sido rendido pelos passageiros e levado para um canavial, onde o crime ocorreu. Depois de ser jogado na lagoa, ele conseguiu sair e acionar socorro.
O homem foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele apresentava estado de hipotermia e precisou ser levado para um hospital da região.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O delegado Fabrício Lucindo informou que o carro foi encontrado queimado e passará por perícia. A vítima foi ouvida pela PC enquanto estava internada no hospital. "Ele estava fazendo o trabalho dele e foi abordado pelos criminosos, que o levaram para um lugar ermo e fizeram a maldade com ele, várias torturas, para pegar os bens dele", comentou.
A suspeita da polícia é que os ladrões cometem os crimes para roubar os bens das vítimas. "O objetivo desses elementos talvez seja apenas roubar os pertences das vítimas e abandonar os veículos depois. Eles sabem que a polícia fica antenada quando acontecem esses tipos de crimes", disse o delegado.