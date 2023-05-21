Trio rende funcionários e rouba farmácia na frente de crianças na Serra Crédito: Câmera de videomonitoramento

Três criminosos invadiram uma farmácia em Vila Nova de Colares, na Serra , e fizeram a "limpa" no caixa, na tarde do último sábado (21). Eles levaram os funcionários para um banheiro e pegaram o dinheiro, além de desodorantes e chocolate, tudo na frente de duas crianças que estavam fazendo compras no momento do assalto. O crime foi flagrado por uma câmera de monitoramento.

Nas imagens, é possível ver os três chegando, um deles segurando uma arma. Ele aponta para o homem que está no caixa, que imediatamente levanta as mãos, se rendendo. Os bandidos levam três funcionários para dentro de um banheiro, onde as vítimas ficaram durante todo o crime.

Duas crianças estavam no balcão, fazendo compras, e ficam observando toda a ação. Elas até tentam ir embora, mas um dos criminosos, ao que parece, manda elas voltarem.

De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que esteve no local, os bandidos levaram R$ 300 do caixa, além dos celulares dos três funcionários. No vídeo, é possível ver que um deles também pega desodorantes e chocolates.