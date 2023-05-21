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Assalto

Trio rende funcionários e rouba farmácia na frente de crianças na Serra

Crime aconteceu na tarde de sábado (20), em Vila Nova de Colares; além de dinheiro, bandidos levaram até desodorantes e chocolate
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

21 mai 2023 às 10:29

Publicado em 21 de Maio de 2023 às 10:29

Crime aconteceu na tarde de sábado (20), em Vila Nova de Colares
Trio rende funcionários e rouba farmácia na frente de crianças na Serra Crédito: Câmera de videomonitoramento
Três criminosos invadiram uma farmácia em Vila Nova de Colares, na Serra, e fizeram a "limpa" no caixa, na tarde do último sábado (21). Eles levaram os funcionários para um banheiro e pegaram o dinheiro, além de desodorantes e chocolate, tudo na frente de duas crianças que estavam fazendo compras no momento do assalto. O crime foi flagrado por uma câmera de monitoramento.
Nas imagens, é possível ver os três chegando, um deles segurando uma arma. Ele aponta para o homem que está no caixa, que imediatamente levanta as mãos, se rendendo. Os bandidos levam três funcionários para dentro de um banheiro, onde as vítimas ficaram durante todo o crime.

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Duas crianças estavam no balcão, fazendo compras, e ficam observando toda a ação. Elas até tentam ir embora, mas um dos criminosos, ao que parece, manda elas voltarem.
De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que esteve no local, os bandidos levaram R$ 300 do caixa, além dos celulares dos três funcionários. No vídeo, é possível ver que um deles também pega desodorantes e chocolates.
Em nota, a Polícia Militar informou que chegou a fazer buscas pelos suspeitos, mas nenhum foi localizado. A Polícia Civil orientou que, "em casos como esse, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações".

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