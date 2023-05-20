Mulher reage a assalto e suspeito acaba preso em Jardim Camburi

Rua Filononio Mota, em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/Google Maps

Um homem foi preso e outro conseguiu fugir após tentarem assaltar duas mulheres no início da madrugada deste sábado (20) em Jardim Camburi Vitória . Antes de tentar roubar a bolsa das mulheres, que estavam saindo do trabalho em direção ao ponto de ônibus, ele já havia roubado um homem na orla da Praia de Camburi e seguido para dentro do bairro.

O primeiro homem assaltado acionou a polícia, que começou a fazer buscas pelo bairro, segundo informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

Os policiais localizaram os criminosos em uma rua do bairro, enquanto roubavam outras duas mulheres. Durante a ação, um dos ladrões conseguiu fugir, mas o principal suspeito, identificado como Ederson Silva Correia, de 34 anos, foi preso de acordo com informações do boletim de ocorrência. A arma utilizada pelo criminoso era falsa. Uma das vítimas reagiu ao assalto e foi agredida pelo bandido, com coronhada e chutes. A outra entregou a bolsa sem resistência.

A mulher que reagiu ao assalto falou à reportagem da TV Gazeta que sabe que reagir não é a ação ideal, mas disse que estava nervosa e traumatizada, pois já tinha sido vítima de roubo havia poucos meses, em agosto do ano passado.