Troca de tiros entre bandidos e PM assusta moradores em bairro de Vitória

Uma troca de tiros entre policiais e criminosos no início da manhã deste domingo (21) assustou moradores do Bairro da Penha, em Vitória. Os militares tinha ido ao local averiguar uma denúncia, e acabaram encontrando um grupo armado. Os suspeitos conseguiram fugir, mas uma pistola acabou apreendida.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram "verificar a informação de que um indivíduo havia invadido uma residência e abandonado uma arma de fogo no local. Ao realizar diligências, a guarnição se deparou com um grupo de criminosos, que efetuaram disparos contra os militares, que revidaram".
Os criminosos fugiram e não foram mais localizados. Durante as buscas no local, foram apreendidas uma pistola de calibre 9mm, dois carregadores, 47 munições de 9mm e um celular. A Polícia Civil informou que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória, sem suspeitos conduzidos. A arma apreendida será encaminhada para o setor de Balística, juntamente com as munições".