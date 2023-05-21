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Troca de tiros entre bandidos e PM assusta moradores em bairro de Vitória

Policiais foram até a região do Bairro da Penha para verificar se uma arma havia sido deixada dentro de uma casa, na manhã deste domingo (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2023 às 11:44

Publicado em 21 de Maio de 2023 às 11:44

Troca de tiros assusta moradores no Bairro da Penha
Moradores registraram movimentação de viaturas na região logo após o barulho dos tiros Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma troca de tiros entre policiais e criminosos no início da manhã deste domingo (21) assustou moradores do Bairro da Penha, em Vitória. Os militares tinha ido ao local averiguar uma denúncia, e acabaram encontrando um grupo armado. Os suspeitos conseguiram fugir, mas uma pistola acabou apreendida. 
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram "verificar a informação de que um indivíduo havia invadido uma residência e abandonado uma arma de fogo no local. Ao realizar diligências, a guarnição se deparou com um grupo de criminosos, que efetuaram disparos contra os militares, que revidaram".
Os criminosos fugiram e não foram mais localizados. Durante as buscas no local, foram apreendidas uma pistola de calibre 9mm, dois carregadores, 47 munições de 9mm e um celular. A Polícia Civil informou que "a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória, sem suspeitos conduzidos. A arma apreendida será encaminhada para o setor de Balística, juntamente com as munições". 

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