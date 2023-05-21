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Operação contra drogas

PM acha plantação de maconha e prende suspeitos de tráfico no Norte do ES

Ações foram realizadas no sábado (20), em várias localidades de Aracruz, Pinheiros e São Roque do Canaã e encontram ainda crack e loló
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 mai 2023 às 11:01

Publicado em 21 de Maio de 2023 às 11:01

Apreensões realizadas pela PM no sábado (20), em várias localidades de Aracruz, Pinheiros e São Roque do Canaã.
Apreensões realizadas pela PM no sábado (20), em várias localidades de Aracruz, Pinheiros e São Roque do Canaã. Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Em ações realizadas no sábado (20), em várias localidades de AracruzPinheiros São Roque do Canaã, no Norte do Espírito Santo, a Polícia Militar flagrou uma plantação de maconha, com 46 mudas, apreendeu armas e drogas, além prender quatro suspeitos envolvidos no tráfico de entorpecentes, dois deles com mandados de prisão em aberto.
As ações foram realizadas em Barra do Riacho, Mar Azul e Vila do Riacho, em Aracruz, a partir de denúncias e informações passadas para a PM. Os policiais foram informados sobre uma plantação de maconha e, após buscas, a equipe localizou um pequeno plantio de cannabis, próximo a uma lagoa em Mar Azul.
Em Barra do Riacho, os militares abordaram também um suspeito de tráfico, que conseguiu fugir, mas abandonou 222 pedras de crack, 55 pinos de cocaína e 15 buchas de maconha, que foram apreendidos.
Ainda em Aracruz, a PM recebeu uma denúncia sobre o tráfico de drogas em Vila do Riacho. Os policiais foram verificar o fato e chegando ao local flagraram dois suspeitos. Um deles fugiu e o outro, de 18 anos, foi detido.
Na fuga o suspeito abandonou uma sacola com 644g de maconha, 195 frascos e uma garrafa de 1 litro de loló, 140 pedras de crack e 111 buchas de maconha. O jovem informou aos policiais que havia adquirido os entorpecentes em Guarapari e levado para Aracruz.
Apreensões realizadas pela PM no sábado (20), em várias localidades de Aracruz, Pinheiros e São Roque do Canaã.
Drogas apreendidas pela PM em Aracruz Crédito: Polícia Militar | Divulgação
O detido e todos os materiais apreendidos nas ações foram encaminhados para a 13ª Delegacia Regional de Aracruz. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 18 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz.
Já as drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

Pinheiros

Em Pinheiros, os militares foram verificar denúncias de tráfico de entorpecentes no bairro Vila Nova. As equipes conseguiram flagrar a movimentação e abordaram dois suspeitos, um deles de 17 anos. A dupla indicou aos policiais o local onde estavam escondidos os entorpecentes.
Apreensões realizadas pela PM no sábado (20), em várias localidades de Aracruz, Pinheiros e São Roque do Canaã.
Apreensões realizadas pela PM no sábado (20), em várias localidades de Aracruz, Pinheiros e São Roque do Canaã. Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Foram apreendidos um revólver calibre 38, seis munições do mesmo calibre, 12 buchas de maconha, 16 papelotes de cocaína, duas pedras de crack, um pino de cocaína, uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 961,00 em espécie. 
Por nota, a PC  informou que o suspeito, de 27 anos, conduzido à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus. Já o dolescente de 17 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado.
A arma apreendida será encaminhada para o setor de Balística, juntamente com as munições. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

São Roque do Canaã

Já em São Roque do Canaã, militares receberam informações de que suspeitos estariam ostentando armas, na localidade de Picadão. Uma guarnição da Força Tática foi ao local averiguar o fato e conseguiu localizar os três suspeitos.
Eles foram abordados e com um deles foi encontrada uma arma. Após as buscas em uma casa, foram apreendidos também uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 45, dois simulacros de arma de fogo, 17 munições de diferentes calibres, uma mira, uma bucha de maconha, uma pedra de crack, materiais para embalo de entorpecentes, R$ 520 em espécie e cinco celulares.
Apreensões realizadas pela PM no sábado (20), em várias localidades de Aracruz, Pinheiros e São Roque do Canaã.
Apreensões realizadas pela PM no sábado (20), em várias localidades de Aracruz, Pinheiros e São Roque do Canaã. Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Havia mandados de prisão em aberto contra dois suspeitos detidos. O trio e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 14ª Delegacia Regional de Colatina para o registro da ocorrência.
A Polícia Civil disse que os três suspeitos, de 37, 25 e 37 anos, foram autuados, em flagrante, por tráfico de drogas e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Colatina.
A corporação informou que as armas apreendidas serão encaminhadas para o setor de balística, juntamente com as munições. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

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