Morre protagonista de buscas por desaparecidos no regime militar

Eunice Paiva, uma das protagonistas do movimento por investigações de desaparecimentos no regime militar no Brasil após a morte do marido, o deputado cassado Rubens Paiva

A família só conseguiu um atestado que oficializasse a morte em 1996, e só então foi possível acessar contas bancárias, executar apólices de seguro, negociar imóveis. A primeira prova objetiva de seu assassinado só foi encontrada 41 anos depois, em novembro de 2012, com uma ficha que confirmava sua entrada em uma unidade do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi).