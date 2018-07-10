Morre o advogado Délio Prates

O advogado Délio José Prates do Amaral morreu, na manhã desta terça-feira (10), vítima de um infarto fulminante. Délio estava em casa e não chegou a ser socorrido, pois ao ser encontrado pela esposa, Rosângela Dalcolmo, já havia falecido. Ele tinha 57 anos e havia feito uma cirurgia bariátrica recentemente, mas passava bem, de acordo com amigos próximos do advogado, que conversaram com familiares.

O velório e sepultamento estão previstos para ocorrer somente nesta quarta-feira (11), a partir das 9 horas, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra. A família vai aguardar a chegada das duas filhas dele, que moram no exterior.

Délio Prates atualmente atuava na advocacia, no ramo do Direito Empresarial. Ele era um dos fundadores da Transparência Capixaba, mas estava licenciado. Já foi tesoureiro e secretário-geral da seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), na primeira e segunda gestões de Homero Mafra, e vice-presidente da Comissão Especial de Combate à Corrupção e à Impunidade da OAB Nacional. Em 2011, foi presidente do Conselho de Ética do Estado e também atuou como secretário de Assistência Social da Prefeitura de Vitória, em 2016.

HOMENAGENS

O ex-secretário-geral da Transparência Capixaba, Edmar Camata, lamentou a perda. "Délio me recebeu na ONG quando esta dava seus primeiros passos, e sempre foi fonte de sabedoria e, acima de tudo, conselhos. Perda irremediável para uma sociedade que continua com grandes desafios a superar, especialmente na política. Pessoas que lutaram no momento em que o discurso contra a corrupção e o crime organizado era respondido com atentados à vida."

O presidente do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia, assim que soube da morte do ex-secretário geral e ex-tesoureiro da OAB-ES, pediu que fosse transmitida à advocacia capixaba e à família as condolências do Conselho Federal, e afirmou ter grande apreço por Prates.

O presidente da OAB-ES, Homero Mafra, lamentou a morte do advogado e amigo. "Eu estou desolado, perdi um grande amigo, um grande companheiro. O Espírito Santo perde um cidadão íntegro, que exerceu cargos públicos com dignidade e seriedade. Fomos companheiros de diretoria, amigos. Deixa um vazio enorme. Estou triste. Muito", disse, emocionado.

Prates também foi filiado ao PP. O presidente estadual do partido, deputado federal Marcus Vicente, também falou sobre a trajetória dele. "Délio sempre primou pela ética e pelo combate implacável à corrupção. Foi uma honra tê-lo como membro e dirigente dos progressistas no Espírito Santo. O Brasil perde um homem probo e que deixa para nós um legado de honradez, seriedade, capacidade e qualidade em prol do serviço publico e privado. Assim como São Paulo, Délio combateu o bom combate", comentou.

A Transparência Capixaba divulgou uma nota de falecimento:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um de nossos fundadores, o advogado Délio José Prates do Amaral, ocorrido neste dia em sua residência após um mal súbito.

Délio era associado da Transparência Capixaba há 16 anos e já ocupou o cargo de Secretário Geral durante os anos de 2009 e 2010. Também foi Secretário administrativo e de relações institucionais, tendo ocupado em nossa última gestão o cargo de conselheiro deliberativo.

Um amigo querido por todos os associados, um cidadão exemplar com um histórico de lutas contra a corrupção e pelo fortalecimento da democracia, com atuação destacada em conselhos de ética, de transparência e de comissões importantes de cidadania em nosso estado. Essas serão algumas das melhores lembranças do Cidadão Délio Prates. Sempre presente, atuante, disponível e comprometido.

Aos familiares e amigos, nossos mais sinceros sentimentos e a certeza de que as memórias da convivência com um homem do caráter de nosso grande amigo será um conforto necessário neste momento.

Nesta oportunidade, informamos que nossa sede administrativa passará a se chamar simbolicamente "Délio José Prates do Amaral" em homenagem a todos os excelentes serviços prestados por nosso honrado associado à nossa organização".