Obituário

Morre Arnaldo Borgo, ex-vereador de Vila Velha, aos 65 anos

Político que enfrentava câncer é pai do atual vereador canela-verde Arnaldinho Borgo

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 15:51 - Atualizado há 6 anos

Arnaldo Borgo, em 2005 Crédito: Flávia Fernandes

O ex-vereador de Vila Velha Arnaldo Borgo, pai do vereador canela-verde Arnaldinho Borgo (MDB), morreu nesta quarta-feira (07), aos 65 anos. Ele enfrentava um câncer há cerca de sete meses.

A informação foi confirmada por Arnaldinho, nesta manhã, por meio das redes sociais.

"É com imensa tristeza que comunico o falecimento de Arnaldo Borgo, meu pai, meu exemplo, minha inspiração na vida pública. Neste momento de dor, estarei junto com minha família, em especial minha mãe e minhas irmãs. Agradeço a todos que estiveram ao nosso lado em oração", escreveu.

BIOGRAFIA

Natural de Conceição do Castelo, no Sul do Estado, Arnaldo foi vereador de Vila Velha no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando era liderança do MDB em Vila Velha.

A última eleição que disputou foi em 2004, pelo PSDB. Ele buscava a Câmara de Vila Velha, mas não foi eleito.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta