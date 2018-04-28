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Audiência

Moro suspende depoimento de Lulinha em ação do sítio de Atibaia

Juiz da Lava Jato acolheu 'por ora' pedido da defesa do ex-presidente e seu filho mais velho e cancelou audiência marcada para o dia 7

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 21:40
O juiz federal Sergio Moro Crédito: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O juiz federal Sérgio Moro suspendeu nesta sexta-feira (27) o depoimento do filho mais velho do ex-presidente Lula, Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, que estava marcado para o dia 7 de maio, no processo do sítio de Atibaia. Preso e condenado na Operação Lava Jato, pelo caso triplex do Guarujá (SP), o petista é réu por corrupção e lavagem nesse caso.
O magistrado atendeu pedido do advogado Cristiano Zanin Martins, defensor de Lulinha e de Lula, encaminhando na quinta-feira (26). Nele, o criminalista ressalta a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de retirar os trechos da delação da alçada de Moro, que não teria mais competência para processar e julgar a presente ação.
DOCUMENTO
Lulinha foi arrolado como testemunha defesa de Fernando Bittar, amigo, sócio e dono oficial do sítio em Atibaia  também réu no processo.
A defesa evocou o artigo 206 do Código de Processo Penal. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.
Moro decidiu, por ora, suspender a oitiva. Sendo filho do coacusado, tem o direito de recusar-se a depor, nos termos do art. 206 do CPP. Há a previsão de hipótese de exceção na parte final do mesmo artigo. Não está clara, porém, se isso seria o caso, registrou o magistrado.
Então, suspendo por ora a oitiva de Fábio Luiz Lula da Silva em vista do disposto no artigo 206 do CPP e do requerido.

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