Moro manda PF abrir inquérito por suposta ameaça de youtuber a Bolsonaro

As supostas ameaças teriam sido feitas pelo youtuber Vina Guerreiro

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 00:02 - Atualizado há 6 anos

O ministro Sergio Moro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil | Arquivo

"Não tem mais condição de aceitar um b… como Bolsonaro no poder. Ele tem que ser assassinado, ele e a família", afirmou, em vídeo, o jornalista Vina Guerreiro.

Em ofício ao diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo, o ministro afirma que, "diante da gravidade dos fatos narrados, requisita à PF a abertura de inquérito e adoção de providências imediatas com vistas à apuração do caso".

"Para o crime contra a honra, a requisição se faz com base no art. 145, parágrafo único, do CP, para o crime de incitação, a ação penal é pública incondicionada", anota Moro.

"Sugere-se ainda ao Senhor Presidente que encaminhe ao subscritor representação para o crime de ameaça do art. 147 do CP, já que a lei estabelece esta condição de procedibilidade, sendo que então providenciaremos o encaminhamento dela à Polícia Federal", diz o ministro.

Moro ainda pede que seja avaliado "se as condutas não se enquadram em crimes mais graves, como nos previstos na Lei nº 7.170/1983" - Lei de Segurança Nacional.

