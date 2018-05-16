Moro diz que polêmica por foto com Dória é bobagem

O juiz Sérgio Moro aparece em foto com o ex-prefeito de São Paulo João Doria em evento em Nova York, na noite desta terça-feira (15) Crédito: Divulgação

O juiz Sérgio Moro minimizou, na manhã desta quarta-feira, as críticas que sofreu nas redes sociais por ter posado em uma foto ao lado de João Doria, ex-prefeito e pré-candidato tucano ao governo de São Paulo. A foro foi tirada na noite de terça-feira, quando Moro recebeu o prêmio de Personalidade do Ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, no Museu de Historia Natural em Nova York.

 São circunstâncias diferentes, estar em um evento do social e tirar uma foto, não significa nada, acho uma bobagem isso  disse ele, ao ser questionado sobre a foto, uma vez que ele havia dito no passado que se arrependeu de uma uma foto com o também tucano Aécio Neves.

 São circunstâncias diferentes, estar em um evento do social e tirar uma foto, não significa nada, acho uma bobagem isso  disse ele, ao ser questionado sobre a foto, uma vez que ele havia dito no passado que se arrependeu de uma uma foto com o também tucano Aécio Neves.

Moro afirmou que recebeu o prêmio por entender que é um reconhecimento a todo o Judiciário. Ele disse que o prêmio também funciona como uma uma mensagem ao setor privado na luta contra a corrupção e para indicar que a democracia esta funcionando: