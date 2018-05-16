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Críticas

Moro diz que polêmica por foto com Dória é bobagem

Juiz recebeu prêmio de personalidade do ano ontem em Nova York e posou com o ex-prefeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 13:39

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 13:39

O juiz Sérgio Moro aparece em foto com o ex-prefeito de São Paulo João Doria em evento em Nova York, na noite desta terça-feira (15) Crédito: Divulgação
O juiz Sérgio Moro minimizou, na manhã desta quarta-feira, as críticas que sofreu nas redes sociais por ter posado em uma foto ao lado de João Doria, ex-prefeito e pré-candidato tucano ao governo de São Paulo. A foro foi tirada na noite de terça-feira, quando Moro recebeu o prêmio de Personalidade do Ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, no Museu de Historia Natural em Nova York.
 São circunstâncias diferentes, estar em um evento do social e tirar uma foto, não significa nada, acho uma bobagem isso  disse ele, ao ser questionado sobre a foto, uma vez que ele havia dito no passado que se arrependeu de uma uma foto com o também tucano Aécio Neves.
 São circunstâncias diferentes, estar em um evento do social e tirar uma foto, não significa nada, acho uma bobagem isso  disse ele, ao ser questionado sobre a foto, uma vez que ele havia dito no passado que se arrependeu de uma uma foto com o também tucano Aécio Neves.
Moro afirmou que recebeu o prêmio por entender que é um reconhecimento a todo o Judiciário. Ele disse que o prêmio também funciona como uma uma mensagem ao setor privado na luta contra a corrupção e para indicar que a democracia esta funcionando:
 O reconhecimento na verdade a um trabalho institucional que tem sido feito acaba havendo um direcionamento mais pessoal, mas eu tenho muito claro que esse é um reconhecimento de um trabalho mais amplo. Eu vim com dois objetivos: dar o recado de que, na minha opinião, a democracia brasileira está forte, as instituições brasileiras estão funcionando bem e por outro lado, como são eventos muito relacionados ao setor privado, a mensagem de que o setor privado tem uma grande responsabilidade em políticas anticorrupção, seja para adotar práticas que incentivem não pagar propina e não incentivar este tipo de comportamento, como também de demandar mudanças mais gerais de políticas que reduzam o incentivo à corrupção.

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