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Relatório do Coaf

Moro defende apuração em pagamentos de ex-assessor de Flávio Bolsonaro

Futuro ministro da Justiça afirmou que não cabe a ele dar explicações sobre relatório do Coaf
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 19:26

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 19:26

Sérgio Moro defende apuração sobre pagamentos de ex-assessor de Flávio Bolsonaro Crédito: Tomaz Silva | Agência Brasil
O futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, defendeu nesta segunda-feira (10) que sejam esclarecidos os fatos relacionados ao relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que apontam movimentação financeira atípica de um ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PSL), filho de Jair Bolsonaro e senador eleito.
Questionado por repórteres sobre o tema, Moro falou que é inapropriado, em sua posição, fazer comentários sobre casos concretos.
Eu, na verdade, fui nomeado para ser ministro da Justiça. Não cabe a mim dar explicação sobre isso, disse.
Em seguida, o ex-juiz comentou o caso e disse que explicações ainda precisam ser dadas.
O presidente já apresentou algum esclarecimento. Tem outras pessoas que precisam prestar seus esclarecimentos. E os fatos, se não forem esclarecidos, têm que ser apurados, disse.
O documento do Coaf aponta que o ex-assessor parlamentar e policial militar Fabrício José Carlos de Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Uma das transações seria um cheque de R$ 24 mil destinado à futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro.
Hoje vinculado ao Ministério da Fazenda, o Coaf passará para o Ministério da Justiça a partir do ano que vem. Sob sua responsabilidade, Moro disse que o órgão será reforçado.
Haverá uma possibilidade de reforçar o corpo funcional, com o que se espera que haja uma maior eficiência. Também há uma intenção de deixá-lo trabalhando mais próximo dessas operações de investigação, afirmou.
Na sexta-feira (7), o ex-magistrado se esquivou de comentar o caso envolvendo Flávio Bolsonaro, ao fim de uma entrevista coletiva em Brasília. Diante de perguntas a respeito do episódio, apenas acenou com tchau e continuou a andar para ir embora.
O presidente eleito afirmou neste domingo (9) que Fabrício Queiroz, o ex-assessor de seu filho, deve explicações sobre as movimentações. O Coaf citou repasses entre Fabrício e outros assessores do senador eleito.
Indagado se vê isso com naturalidade, Bolsonaro disse: "Ele tem que explicar, pode ser, pode não ser".
Ainda assim, o futuro presidente sugeriu que foram baixos os valores transferidos entre os assessores, ressaltando que as movimentações mais altas aconteceram com a mulher e as duas filhas. "Um ao longo de um ano transferiu 800 reais. O outro transferiu 1.500 reais, poxa."
As informações fazem parte do relatório do Coaf da Operação Furna da Onça, que prendeu dez deputados estaduais do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal solicitou ao órgão de controle financeiro os casos de movimentação atípica envolvendo funcionários da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).
Os dados sobre o policial militar chamaram a atenção por, entre outros motivos, registrar "movimentações em espécie realizadas por clientes cujas atividades possuam como característica a utilização de outros instrumentos de transferência de recursos".
A movimentação de R$ 1,2 milhão por meio de pequenos valores é o método mais popular de lavagem de dinheiro, mas não é automaticamente um crime. Como a Folha publicou nesta segunda-feira (10), a prática só se torna crime de lavagem se os recursos tiveram origem ilícita.

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