Moro defende apuração em pagamentos de ex-assessor de Flávio Bolsonaro

Sérgio Moro defende apuração sobre pagamentos de ex-assessor de Flávio Bolsonaro Crédito: Tomaz Silva | Agência Brasil

Questionado por repórteres sobre o tema, Moro falou que é inapropriado, em sua posição, fazer comentários sobre casos concretos.

Eu, na verdade, fui nomeado para ser ministro da Justiça. Não cabe a mim dar explicação sobre isso, disse.

Em seguida, o ex-juiz comentou o caso e disse que explicações ainda precisam ser dadas.

O presidente já apresentou algum esclarecimento. Tem outras pessoas que precisam prestar seus esclarecimentos. E os fatos, se não forem esclarecidos, têm que ser apurados, disse.

O documento do Coaf aponta que o ex-assessor parlamentar e policial militar Fabrício José Carlos de Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Uma das transações seria um cheque de R$ 24 mil destinado à futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro

Hoje vinculado ao Ministério da Fazenda , o Coaf passará para o Ministério da Justiça a partir do ano que vem. Sob sua responsabilidade, Moro disse que o órgão será reforçado.

Haverá uma possibilidade de reforçar o corpo funcional, com o que se espera que haja uma maior eficiência. Também há uma intenção de deixá-lo trabalhando mais próximo dessas operações de investigação, afirmou.

Na sexta-feira (7), o ex-magistrado se esquivou de comentar o caso envolvendo Flávio Bolsonaro, ao fim de uma entrevista coletiva em Brasília. Diante de perguntas a respeito do episódio, apenas acenou com tchau e continuou a andar para ir embora.

O presidente eleito afirmou neste domingo (9) que Fabrício Queiroz, o ex-assessor de seu filho, deve explicações sobre as movimentações. O Coaf citou repasses entre Fabrício e outros assessores do senador eleito.

Indagado se vê isso com naturalidade, Bolsonaro disse: "Ele tem que explicar, pode ser, pode não ser".

Ainda assim, o futuro presidente sugeriu que foram baixos os valores transferidos entre os assessores, ressaltando que as movimentações mais altas aconteceram com a mulher e as duas filhas. "Um ao longo de um ano transferiu 800 reais. O outro transferiu 1.500 reais, poxa."

Os dados sobre o policial militar chamaram a atenção por, entre outros motivos, registrar "movimentações em espécie realizadas por clientes cujas atividades possuam como característica a utilização de outros instrumentos de transferência de recursos".