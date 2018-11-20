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Novo cargo

Moro assume oficialmente coordenação da área de Justiça da transição

Ex-juiz foi designado pelo ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 13:08
Sérgio Moro Crédito: Agência Brasil
O ex-juiz e futuro ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, está nesta terça-feira (20), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde estão instalados os gabinetes de transição, para seu primeiro dia como coordenador do Grupo Técnico de Justiça, Segurança e Combate à Corrupção do Gabinete de Transição Governamental. O novo cargo foi publicado nesta terça no Diário Oficial da União (DOU).
O ministro extraordinário da Transição, Onyx Lorenzoni, também delegou a Moro a atribuição de requisitar informações dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, assim como apoio técnico administrativo necessário ao desenvolvimento dos trabalhos da transição.
As decisões constam de portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de hoje. Moro foi exonerado nesta segunda-feira, 19, do cargo de juiz na Justiça Federal e será o ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro.
Lorenzoni ainda trocou a função de Arthur Bragança de Vasconcelos. Agora, ele irá coordenar o Grupo Técnico de Cidadania do Gabinete de Transição e não mais a área de Saúde, Previdência e Desenvolvimento Social.

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