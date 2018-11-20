Moro assume oficialmente coordenação da área de Justiça da transição

O ex-juiz e futuro ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro,, está nesta terça-feira (20), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, onde estão instalados os gabinetes de transição, para seu primeiro dia como coordenador do Grupo Técnico de Justiça, Segurança e Combate à Corrupção do Gabinete de Transição Governamental. O novo cargo foi publicado nesta terça no Diário Oficial da União (DOU).