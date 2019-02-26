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Ministro da Justiça

Moro apresentará a Bolsonaro resultado de investigação sobre atentado

Ao deixar um seminário sobre segurança pública, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Moro disse que o inquérito está em andamento e não ainda foi concluído

Publicado em 

25 fev 2019 às 22:40

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 22:40

Sergio Moro disse nesta segunda-feira (25) que vai apresentar ao presidente da República o resultado sobre o andamento das investigações da PF sobre o atentado sofrido pelo presidente Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, disse nesta segunda-feira (25) que vai apresentar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o resultado sobre o andamento das investigações da Polícia Federal (PF) sobre o atentado sofrido pelo presidente em setembro do ano passado, em Juiz de Fora (MG), durante a campanha eleitoral.
Ao deixar um seminário sobre segurança pública, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), Moro disse que o inquérito está em andamento e não ainda foi concluído. O encontro do ministro com o presidente estava marcado na agenda de Bolsonaro para às 17h, no Palácio do Planalto. Também participaram do encontro o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Maurício Valeixo, e os dois delegados responsáveis pela investigação.
"O presidente é a vítima, é interessado na investigação. Então, vai ser apresentado a ele o resultado até o momento", disse Moro.
No mês passado, a PF pediu à Justiça Federal em Minas Gerais mais 90 dias para encerrar o inquérito que apura quem são os responsáveis pelo financiamento da defesa de Adélio Bispo de Oliveira, autor do ataque a faca contra o presidente.
A defesa de Adélio afirma que ele agiu sozinho e que o ataque foi apenas “fruto de uma mente atormentada e possivelmente desequilibrada” por conta de um suposto problema mental.

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