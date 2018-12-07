Moro anuncia nomes para a PRF e Secretaria de Defesa do Consumidor

Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça Crédito: Tomaz Silva | Agência Brasil

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou nesta sexta-feira (07), em Brasília, mais dois nomes para compor a equipe a partir de 1º de janeiro de 2018.

O atual superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná, Adriano Marcos Furtado, será o novo diretor da PRF. Segundo Moro, o policial de carreira tem uma gestão muito elogiada à frente da PRF no Paraná e nas parcerias com a Polícia Federal. É uma pessoa absolutamente habilitada, técnica, em condições de fazer continuar a integração das atividades da segurança pública, disse o futuro ministro.

Para a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Moro indicou o advogado do Rio Grande do Sul Luciano Beneti Timm. É uma pessoa que tem qualidade acadêmica indubitável nessa área, mestrado nessa área, vários cursos no exterior na área jurídica, aprofundamento em Direito e Economia, um advogado bem-sucedido, disse, sobre o currículo do novo secretário.

Ainda de acordo com o futuro ministro, embora os Procons tenham uma atuação muito importante na defesa do consumidor, Timm terá o desafio de atuar preventivamente. Diminuindo os conflitos individuais, isso representa um ganho não só para consumidores e fornecedores, mas igualmente os custos de resoluções desses conflitos diminuem, disse.