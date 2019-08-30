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Orçamento de 2020

Ministros recorrem a Guedes em busca de mais recursos

A preocupação está registrada em documentos obtidos pelo Estado

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 04:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2019 às 04:56
Guedes envia time para barrar desidratação Crédito: Gustavo Raniere/ASCOM/Ministério da Economia | Arquivo
Às vésperas do envio da proposta de Orçamento de 2020 ao Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu alertas de ministérios de que os recursos previstos para o ano que vem são insuficientes e podem comprometer compra de livros escolares, pagamentos de bolsas de estudos e entrega gratuita de medicamentos, entre outros serviços.
Os ministros relatam cenário dramático, caso sejam confirmados os níveis previstos para os chamados gastos discricionárias (aqueles que são tradicionalmente contingenciados e que incluem custeio da máquina e investimentos). A preocupação está registrada em documentos obtidos pelo
Estado
e são respostas ao limite de gastos anunciado pela equipe econômica para cada órgão. O governo tem até esta sexta-feira (30), para enviar o Orçamento de 2020 ao Congresso.

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