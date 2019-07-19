Home
>
Política
>
Ministro do Turismo tira licença até o dia 26 de julho

Ministro do Turismo tira licença até o dia 26 de julho

Marcelo Álvaro Antônio se afastará para tratar de assuntos particulares

Agência Brasil

Publicado em 19 de julho de 2019 às 23:08

 - Atualizado há 6 anos

O ministro do turismo Marcelo Álvaro Antônio Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, vai tirar licença sem vencimentos até o dia 26 de julho. Segundo nota divulgada nesta sexta-feira (19) pelo Ministério do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio se afastará para tratar de assuntos particulares. Ele retornará ao cargo no dia 29 de julho.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

> Juiz nega pedido para afastar ministro do Turismo

Segundo o comunicado do ministério, a licença se dá nos termos da Lei nº 8.112/1990.

> Álvaro Antônio mantém assessor indiciado por falsidade ideológica

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais