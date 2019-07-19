Ministro do Turismo

Ministro do Turismo tira licença até o dia 26 de julho

Marcelo Álvaro Antônio se afastará para tratar de assuntos particulares

Publicado em 19 de julho de 2019 às 23:08 - Atualizado há 6 anos

O ministro do turismo Marcelo Álvaro Antônio Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil | Arquivo

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, vai tirar licença sem vencimentos até o dia 26 de julho. Segundo nota divulgada nesta sexta-feira (19) pelo Ministério do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio se afastará para tratar de assuntos particulares. Ele retornará ao cargo no dia 29 de julho.

Segundo o comunicado do ministério, a licença se dá nos termos da Lei nº 8.112/1990.

