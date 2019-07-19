Ministro do Turismo tira licença até o dia 26 de julho

Publicado em 19 de julho de 2019 às 23:08
- Atualizado há 6 anos
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, vai tirar licença sem vencimentos até o dia 26 de julho. Segundo nota divulgada nesta sexta-feira (19) pelo Ministério do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio se afastará para tratar de assuntos particulares. Ele retornará ao cargo no dia 29 de julho.
Segundo o comunicado do ministério, a licença se dá nos termos da Lei nº 8.112/1990.
