Ministro diz que questionamentos a Bolsonaro e filho são inconvenientes

Moreira Franco Crédito: Viola Jr / Câmara dos Deputados

Moreira Franco, chamou de inconvenientes os questionamentos dirigidos ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, e ao filho dele, o futuro senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), sobre movimentações financeiras de R$ 1,2 milhão na conta de um ex-assessor parlamentar. Sob o argumento de que o País não resiste a mais um impeachment, o ministro de Minas e Energia, Wellington, chamou de inconvenientes os questionamentos dirigidos ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, e ao filho dele, o futuro senador(PSL-RJ), sobre movimentações financeiras de R$ 1,2 milhão na conta de um ex-assessor parlamentar.

Temer, completou ele, em uma referência ao desgaste sofrido pelo presidente Michel Temer desde maio do ano passado, após delações do empresário Joesley Batista, da J&F. Sem prova, sem observação mais apurada, já estão impondo ao presidente eleito que tenha de responder a perguntas absolutamente inconvenientes, disse Moreira Franco. O que não se pode é repetir com Bolsonaro o que fizeram com, completou ele, em uma referência ao desgaste sofrido pelo presidente Michel Temer desde maio do ano passado, após delações do empresário Joesley Batista, da J&F.

MDB, o ministro ressalvou que não estava pregando o engavetamento de possíveis investigações. Mas não pode haver vazamentos que funcionem como um tiro certeiro em alguma parte do corpo do presidente, insistiu. Não dá para ser assim porque isso não é apuração. É coisa política. Quando, antes da própria posse, você coloca a família e marca audiências para interrogatórios com ministros que têm relevância, o governo já entra fragilizado. Sociólogo por formação e um dos principais formuladores do, o ministro ressalvou que não estava pregando o engavetamento de possíveis investigações. Mas não pode haver vazamentos que funcionem como um tiro certeiro em alguma parte do corpo do presidente, insistiu. Não dá para ser assim porque isso não é apuração. É coisa política. Quando, antes da própria posse, você coloca a família e marca audiências para interrogatórios com ministros que têm relevância, o governo já entra fragilizado.

Moreira Franco pregou mudanças no modelo político, mas não detalhou como deveriam ser essas alterações, dizendo ter dúvidas sobre a conveniência do semipresidencialismo proposto por Temer. Afirmou, ainda, que é preciso estudar as experiências de outros países para encontrar um mecanismo pelo qual as insatisfações com o comandante de governo não destruam o chefe de Estado. Se não resolvermos isso, vamos ter impeachments sucessivos, previu.

Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). Para Dodge, tanto ele quanto Temer e o titular da Casa Civil, Eliseu Padilha, cometeram crime de corrupção e receberam propina da Odebrecht. Prestes a deixar a Esplanada, o titular de Minas e Energia sofreu novo revés no início deste mês, quando a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recorreu de uma decisão do ministro, relator da Operaçãono Supremo Tribunal Federal (STF). Para Dodge, tanto ele quanto Temer e o titular da Casa Civil, Eliseu Padilha, cometeram crime de corrupção e receberam propina da Odebrecht.

Questionado pelo Estado se tem receio do que pode ocorrer quando entregar o cargo, Moreira Franco respondeu que não. Nós vamos sair de uma pressão política e todas essas ilações serão resolvidas no Judiciário. O que ocorre agora está ocorrendo com o futuro presidente da República e com os futuros ministros, observou. Eu nunca participei da parte financeira da campanha.

Congresso encolherem e contabilizou derrotas nos Estados. Mesmo assim, o ministro disse que o MDB precisa fazer uma autocrítica vigorosa em 2019. Além de perder a Presidência da República na eleição de outubro, o partido viu suas bancadas noencolherem e contabilizou derrotas nos Estados.

Dilma Rousseff (PT) , Moreira Franco destacou que o presidencialismo de coalizão faliu. O MDB teve apenas um nome  o do deputado gaúcho Osmar Terra  escalado para o primeiro escalão do governo Bolsonaro. Terra vai comandar o Ministério da Cidadania. Conselheiro de Temer e responsável pelo documento Uma Ponte para o Futuro  lançado em 2015, quando o MDB se chamava PMDB e ainda integrava a gestão de(PT) , Moreira Franco destacou que o presidencialismo de coalizão faliu. O MDB teve apenas um nome  o do deputado gaúcho Osmar Terra  escalado para o primeiro escalão do governo Bolsonaro. Terra vai comandar o Ministério da Cidadania.