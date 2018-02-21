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Refugiados

Ministro diz que Brasil vive 'surto volumoso de migração forçada'

Aloysio Nunes se reuniu com comitiva da Colômbia para tratar de venezuelanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 17:38

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 17:38

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, disse que o encontro realizado nesta quarta-feira (21) com uma comitiva da Colômbia serviu para "trocar experiências" a respeito da massa de venezuelanos que buscam refúgio nos dois países.
"Estamos vivendo um surto volumoso de migração forçada para o nosso país. Foi uma troca de experiência quanto a esse momento de emergência social", disse. Mais de 40 mil imigrantes vivem atualmente nas ruas ou em alojamentos precários de Boa Vista, capital de Roraima, enquanto aguarda ajuda ou algum posicionamento do governo brasileiro.
Aloysio Nunes não explicou, porém, como será a atuação dos dois países nas fronteiras, nem revelou quando essa parceria será posta em prática.
"Temos uma relação no campo da defesa e da segurança que tem dado um excelente resultado. Nosso anseio e nossa esperança é que a Venezuela reencontre o caminho para a democracia", disse.
O encontro com a comitiva colombiana aconteceu na manhã desta quarta-feira, no Palácio Itamaraty, e reuniu ainda ministros brasileiros da Defesa, Raul Jungmann, e da Casa Civil, Eliseu Padilha. Representaram a Colõmbia a ministra das Relações Exteriores, María Ángela Holguín, e o ministro da Defesa Nacional daquele país, Luis Carlos Villegas, que à tarde terão uma agenda com o presidente Michel Temer.
No encontro no Itamaraty, a chanceler colombiana ressaltou que o objetivo dos dois países, no tocante à questão da imigração, é a troca de informações.
"Compartilhamos com o Brasil o que estamos fazendo na Colômbia. Outros países também estão sendo atingidos (pelo fluxo migratório), mas menos que nós (Colômbia e Brasil)", afirmou.
Em seu discursos à imprensa logo após à reunião, Aloysio Nunes disse que o encontro também serviu tratar da agenda bilateral de Brasil e Colômbia, num momento em que relação comercial entre os dois países demonstra melhoras.
Além disso, os ministros da Defesa do e Brasil e da Colômbia assinaram um memorando de colaboração para que o exército brasileiro atue na desminagem de algumas áreas da Colômbia que sofreram ação das FARC.

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