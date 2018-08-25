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Ministro da Defesa quer intervenção no RJ até 31 de dezembro

O ministro defendeu a intervenção, com o objetivo de reorganizar a política de segurança pública do Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 20:24

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 20:24

O general Joaquim Silva e Luna ocupa interinamente o Ministério da Defesa Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, afirmou neste sábado (25) que considera importante que a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio seja mantida até 31 de dezembro, como está previsto. O ministro defendeu a intervenção, com o objetivo de reorganizar a política de segurança pública do Rio. Nesta semana, três militares morreram durante operação das Forças Armadas na região.
"A operação de garantia da lei e da ordem, que está dando corpo às atividades, está prevista para ser encerrada em 31 de dezembro. Entendemos que o planejamento feito pelo interventor considera isso. Considero que deva terminar no dia 31, que não seja antecipada, nem tampouco, postergada", afirmou Silva e Luna, em visita ao Porta-Helicópteros Multipropósito Atlântico, maior navio da esquadra brasileira, que chegou neste sábado ao Rio.
Segundo o ministro, a situação de caos, vista na época do carnaval passado, já não ocorre mais. "Essa situação está superada já. Nosso pessoal que estava empregado em UPP (Unidades de Polícia Pacificadora, política de segurança criada no governo de Sérgio Cabral), que não era tão importante, já foi retirado dessas missões, já passaram a integrar companhias. O pessoal fez um treinamento, recebeu armamento e munição. Começou a produzir resultados", afirmou Silva e Luna.
O objetivo da intervenção federal, disse o ministro, é reorganizar a política de segurança pública do governo fluminense. "A grande missão dessa intervenção é entregar para o Rio de Janeiro no fim do ano uma polícia, ou um sistema de segurança pública, melhor organizado. Com armamento, equipamentos, treinamento e uma doutrina", afirmou Silva e Luna.

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