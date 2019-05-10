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Universidades

Ministro compara verba para Educação com chocolatinhos

Abraham Weintraub, tentou usar o didatismo para dizer que não está retirando verba das universidades públicas brasileiras

Publicado em 

10 mai 2019 às 11:19

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 11:19

Abraham Weintraub entra no lugar de Ricardo Vélez Rodríguez Crédito: Divulgação/Casa Civil
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, tentou usar o didatismo para dizer que não está retirando verba das universidades públicas brasileiras - apenas contingenciando valores até setembro. Ele colocou cem chocolates sobre uma mesa em um vídeo ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (9).
"Estou pedindo para que se coma três chocolatinhos e meio depois, em setembro. Isso é segurar um pouco", disse Weintraub. A proporção, no entanto, não corresponde ao contingenciamento anunciado de 30% do orçamento das instituições.
Enquanto o ministro falava, Bolsonaro, ao centro da mesa, comia os chocolates. "No governo Lula e Dilma cortaram R$ 10 bilhões e ninguém falou nada", disse o presidente.

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