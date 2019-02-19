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Pivô de crise

Ministro Bebianno tem exoneração confirmada pelo Planalto

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência vem sendo acusado de supostas irregularidades nas campanhas eleitorais do PSL ocorridas na época em que ele presidia o partido

Publicado em 

18 fev 2019 às 21:29

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 21:29

Gustavo Bebianno, Ministro da Secretaria-Geral da Presidência Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O porta-voz do governo de Jair Bolsonaro, Otávio Rêgo Barros, confirmou nesta segunda- feira (18), que o ministro Gustavo Bebianno, da Secretaria-Geral da Presidência, sairá do cargo. Ele é o protagonista da maior crise nos primeiros meses do novo governo, suspeito de irregularidades em campanhas do PSL e envolvido em rusgas com o filho do presidente, Carlos Bolsonaro.
Conforme o Estado antecipou no sábado, o presidente Jair Bolsonaro já estava com o ato de demissão do ministro assinado. O próprio ministro também já havia dito que tinha recebido sinalizações de que sua dispensa sairia no Diário Oficial desta segunda, mas isso não aconteceu. Nesta segunda, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que a situação seria resolvida ainda nesta segunda.
Bebianno vem sendo acusado de supostas irregularidades nas campanhas eleitorais do PSL ocorridas na época em que ele presidia o partido, que também tem o presidente Bolsonaro como filiado. A crise cresceu quando o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, chamou Bebianno de mentiroso, declaração que foi reforçada pelo próprio presidente.
> Olímpio: Possível saída de Bebianno não altera cenário para reformas

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