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Eleições 2018

Ministério da Segurança inicia operação para garantir eleições

Objetivo é garantir a segurança dos eleitores durante o exercício do direito de voto e combater crimes eleitorais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2018 às 17:52

Publicado em 04 de Outubro de 2018 às 17:52

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann participa da solenidade de abertura do Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições Gerais de 2018 (CICCE). Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O Ministério da Segurança Pública deu início nesta quinta-feira (04) às operações de segurança e policiamento ostensivo para garantir as eleições. As atividades do Centro Integrado de Comando e Controle, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, foram abertas em videoconferência conduzida pelo ministro Raul Jungmann, com profissionais de segurança das cinco regiões do país.
Participaram da videoconferência os coordenadores da operação nos estados do Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
O centro vai funcionar 24 horas por dia até 8 de outubro e de 22 a 29 de outubro. O objetivo é garantir a segurança dos eleitores durante o exercício do direito de voto e combater crimes eleitorais.
A operação também vai monitorar a distribuição e a guarda de todas as urnas nos locais de votação. A escolta das urnas será feita pelas Forças Armadas.
Estão envolvidos nas ações do centro cerca de 280 mil policiais militares, civis, federais, rodoviários federais, dos órgãos de trânsito, do Corpo de Bombeiros, além da Guarda Municipal de todos os estados, e integrantes da Força Nacional, Forças Armadas, Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O ministro esclareceu que o centro integrado atuará com foco na segurança geral e policiamento ostensivo, inclusive do trânsito, diferente do centro inaugurado pela Polícia Federal na última segunda-feira (01), que se dedicará à investigação de crimes.

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