Militantes do PT viajarão mais de 30 horas para julgamento de Lula

Petistas e representantes de movimentos sociais se reuniram nesta segunda-feira (22), na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Divulgação | Claudio Vereza

Um ônibus com 45 pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores (PT) saiu no final da tarde desta segunda-feira (22), da Praça dos Namorados, em Vitória, com destino a Porto Alegre, onde os passageiros acompanharão, na quarta-feira (24), o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como saíram por volta das 18 horas da Capital capixaba, é possível que cheguem, segundo os organizadores, às 4 da manhã da quarta-feira, levando em conta as cerca de 26 horas de viagem, somadas a outras oito horas gastas com paradas.

"Estão indo neste ônibus sindicalistas, militantes de movimentos sociais e bastante jovens. Para a executiva do partido o foco é realizar os atos aqui na Capital", explica o ex-deputado Claudio Vereza (PT).

O petista se refere ao fato do partido, em nível nacional, ter orientado as executivas estaduais a promoverem seus próprios atos locais e deixarem apenas para os estados do sul a obrigação de fazerem coro em Porto Alegre.

Na véspera do julgamento, nesta terça-feira (23), a juventude do PT, Levante Popular da Juventude (LPJ) e União da Juventude Socialista (UJS) realizarão uma "intervenção cultural" contrária a condenação do ex-presidente, às 19 horas, na Praça Ubaldo Ramalhete, na Rua Sete, Centro de Vitória. Estão previstas apresentações de MCs, freestyle, rimas, poemas, grafitagem em painel e panfletagem.

Já para quarta-feira, o PT, junto à Frente Brasil Popular, sindicatos e movimentos sociais, prometem começar uma vigília a partir das 8 horas, na Praça Costa Pereira, no Centro da Capital, meia hora antes do início do julgamento. Em um telão, os militantes prometem acompanhar o julgamento do ex-presidente, cuja previsão de término é para as 15 horas. Conforme o resultado, os organizadores não descartam realizar uma caminhada pela cidade.

PRÓ-CONDENAÇÃO

Os movimentos favoráveis à condenação de Lula também já vão realizar atos nesta terça-feira. O movimento Vem Pra Rua junto aos grupos Ativação, Vitória da Ética e Democracia Capixaba realizarão ato a partir das 18 horas, em frente da Justiça Federal, na Beira-Mar, em Vitória. Durante duas horas os organizadores pretendem se manifestar contra o ex-presidente, através de um trio elétrico, bandeiras e faixas.

Já o Movimento Brasil Livre (MBL) preferiu outro ponto da cidade para se manifestar. A partir das 19 horas, em frente ao quiosque 4, na Praia de Camburi, os líderes do grupo pretendem inflar o boneco Pixuleco, abrir faixa em defesa do juiz Sérgio Moro e escrever com velas no chão a frase "Lula na cadeia".