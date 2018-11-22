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Futura primeira-dama

Michelle Bolsonaro diz que todos os rótulos sobre o marido vão cair

Futura primeira-dama conta que já brigou com marido pela forma como ele fala
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 02:42

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 02:42

Futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro disse, em entrevista à Rede Super de Televisão, divulgada nesta quarta-feira, que brigou com o marido "muitas vezes" pela maneira como "ele colocava as palavras". Ela diz que, na Presidência da República, todos os "rótulos" sobre Jair Bolsonaro vão cair.
 Todos esses rótulos vão cair por terra, porque ele não é essa pessoa, meu marido é um príncipe  disse, em referências às críticas que ele recebeu durante a campanha.
Michelle diz que orou para que Bolsonaro tenha "sabedoria".
 Eu creio que seja o momento que o Senhor está nos dando para mostrar quem é o Jair Bolsonaro. O coração quebrantado... Já errou? Já errou. Quem nunca errou? Ele tem 63 anos, teve uma educação totalmente diferente da minha. Temos uma diferença de idade grande, mas está amadurecendo, está crescendo. Esse é o momento para ele crescer. Esse é o momento para ele ter sabedoria, discernimento para falar. Sempre orei. "Senhor dá sabedoria para o meu marido".
E completou:
 Acha que eu concordo? Concordo com ele em 99%, mas não concordava com a forma como ele falava, como ele colocava as palavras. Isso me feria também. E muitas vezes, eu briguei com ele, e lembrava: "olha que você tem um pastor, você tem uma família e, graças a Deus, não é pela força também, né". O Senhor preparou esse momento, com todos os detalhes, quebrantou ele primeiro, todas aquelas orações que a gente teve para que ele tivesse esse momento.
Segundo Michelle, Bolsonaro "é uma pessoa totalmente diferente dentro de casa".
 Eu falo para ele: "você é um personagem fora de casa, eu até gostaria que você fosse um pouquinho assim dentro de casa, tivesse um pouquinho mais de energia. Mas ele é uma pessoa extremamente com o coração lindo.
A futura primeira-dama diz que o marido terá dificuldade de deixar o Rio de Janeiro.
 Ele ama praia, ama liberdade e não pode mais. Ele quebra todos os protocolos de segurança. Vamos nos mudar pra Brasília após o Natal. Para o Bolsonaro, vai ser mais complicado. Ele ama essa cidade (Rio de Janeiro) de paixão.
Michelle relembrou o atentado sofrido por Bolsonaro, em Juiz de Fora (MG), durante a campanha presidencial:
 Eu parti para Juiz de Fora tranquila, mas quando eu cheguei na UTI, eu olhei e falei: "Senhor, ele não merecia estar nessa situação". Mas eu nunca tive medo de perdê-lo. O senhor tem controle e eu me apeguei. O quadro dele era para morte. A intenção era para matar. O Jair levantava as mãos para os céus sempre.

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