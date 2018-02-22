Michel Temer no tabuleiro da eleição

Temer, por meio de sua assessoria, disse que a intervenção na segurança do Rio não tem ligação com a "agenda eleitoral" Crédito: Beto Barata | PR

A estratégia do governo Michel Temer (PMDB) de trazer a segurança pública para o foco de sua agenda, seja como cortina de fumaça para disfarçar a derrota na reforma da Previdência, seja para tentar mexer em sua baixa popularidade, e quem sabe até lhe dar chances eleitorais, era algo já ventilado no meio político, desde o anúncio da intervenção federal no Rio de Janeiro.

Entretanto, ontem, ganhou um ingrediente de peso, após o marqueteiro responsável pela propaganda presidencial, Elsinho Mouco, ter afirmado que o Planalto quer usar a intervenção para ressuscitar a imagem de Temer e alavancar uma candidatura à reeleição. Ele já é candidato, declarou à coluna de Bernardo Mello Franco, de O Globo.

O porta-voz do presidente, Alexandre Parola, rebateu a informação, dizendo que o marqueteiro não fala pelo Palácio do Planalto e que a intervenção na segurança pública do Rio não tem ligação com a agenda eleitoral. Contudo, especialistas veem como certa esta aposta do peemedebista de usar a bandeira de combate ao crime para se fortalecer nas urnas.

Toda vez que um político sai em busca de votos, enfrenta três públicos: o que já está com ele, o que nunca estará e aquele que pode estar com ele. Não adianta discursar para quem você já tem apoio ou não terá de jeito nenhum. Ele foca nos indecisos. E a segurança é uma pauta que imediatamente faz sentido para todos os brasileiros, independente da classe social. Ele vai resolver o problema? Provavelmente não, mas pode dizer que pelo menos tentou, analisa o cientista político e professor da Mackenzie, Rodrigo Prando.

Já o professor da PUC-Rio, Ricardo Ismael, não acredita que Temer tenha condições de ser candidato, por considerar sua impopularidade praticamente irreversível. A real intenção dele, na verdade, seria a de não ficar esquecido e perder espaço durante o ano eleitoral, e por isso, prolongar a vida útil do mandato e influenciar a agenda da campanha.

Apesar do tema da segurança pública ser mais popular, não é algo que se faz em um ano. Não é como o Plano Real, que foi a vitrine de Itamar Franco capaz de eleger FHC. Ele foi algo que mudou a vida das pessoas imediatamente. Já o problema da violência é estrutural. O que Temer tenta é não ficar como Sarney, em 1989, que ficou só recebendo críticas de todos os lados na eleição, comentou.

Como outras consequências eleitorais, os especialistas também pontuam que a intervenção esvazia o discurso de Jair Bolsonaro (PSC) e pode fazer com que as candidaturas de Rodrigo Maia (DEM) e Henrique Meirelles (PSD) fiquem ainda mais inviáveis.

Para não perder espaço, Maia inclusive demonstrou ontem que não vai acatar todas as pautas que o governo quer.

Temer tirou das mãos de Maia a pauta da reforma da Previdência e assumiu o protagonismo da bandeira da segurança pública no estado dele. Da mesma forma, Meirelles perdeu o tema que lhe daria sustentação de discurso. Por fim, neutralizou Bolsonaro, pois com militares já nas ruas, o que ele vai dizer? Que terá ações mais duras ainda? Ele toma uma bandeira que dava votos para o deputado, afirmou o professor da USP, Antonio Mazzeo.

DEFESA

O líder da maioria na Câmara, deputado Lelo Coimbra (PMDB), criticou as declarações dadas pelo marqueteiro de Temer.

Não dá para ser tratado como estratégia de fortalecimento de imagem, ou substitutiva da votação da Previdência. Estão tentando antecipar as eleições desde o ano passado, mas ainda temos seis meses para a campanha. A intervenção é uma decisão de grande relevância na vida das pessoas e precisava voltar a receber dimensão nacional, argumentou.

De acordo com o deputado capixaba, esta possibilidade já estava posta pelos ministros Raul Jungmann (Defesa) e Torquato Jardim (Justiça) desde maio do ano passado.