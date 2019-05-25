Meu coração é pernambucano, diz Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: (Windows)

Ao enaltecer o Nordeste em discurso em Petrolina, no interior de Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta sexta-feira (24), que o seu coração é pernambucano. "Não há recompensa maior do que estar entre amigos, meu coração é pernambucano", afirmou, na inauguração do Residencial Morada Nova, do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Na cerimônia, o presidente pegou uma criança no colo ao entregar a chave para uma família e ganhou de presidente um chapéu de couro de outro menino. Bolsonaro usou o chapéu por alguns segundos.

Após entregar a chave de uma das casas a um morador, Bolsonaro disse no pronunciamento que não "estava" no Nordeste, mas no Brasil: "Eu estou no Brasil; o Brasil é a nossa Pátria". Ele fez uma fala na qual pregou a união e disse que "fazer a coisa certa na política não é fácil, mas que, juntos, chegaremos lá". "Fiquem certos, eu sou o presidente de todos vocês", prosseguiu.

Bolsonaro emocionou-se ao lembrar quando seus pais conseguiram a casa própria. "Hoje, eu estou feliz porque voltei um pouco no tempo, quando completei 35 anos, meu pai teve a sua casa própria, vi no semblante dele e da minha mãe a alegria de um momento como este", recordou.