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Inauguração do aeroporto

Mesmo com prisão de aliados, Temer mantém agenda em Vitória

Operação Skala prendeu dois amigos de Temer: o advogado José Yunes e o coronel João Batista Lima Filho

Publicado em 29 de Março de 2018 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 13:15
O presidente Michel Temer manteve a viagem para Vitória (ES) para cerimônia de inauguração do aeroporto mesmo com a Operação Skala, que prendeu o advogado José Yunes e coronel João Batista Lima Filho, amigos de Temer. O presidente embarcou nesta manhã de Brasília com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Fazenda, Henrique Meirelles.
O presidente estava com a atenção focada nos últimos dias para a reforma ministerial que terá que fazer até o dia 7 de abril por conta dos ministros que sairão para concorrer nas eleições de outubro. A ideia do governo era aproveitar as despedidas para que o presidente pudesse fazer o maior número de eventos, que fortalecessem também sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto.
Pelo menos um interlocutor do presidente admitiu nesta manhã que a operação e seus desdobramentos podem inviabilizar a candidatura.
As ordens de custódia são do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que apura o Decreto dos Portos. Temer é um dos alvos da investigação e está sob suspeita de beneficiar a empresa Rodrimar na edição do decreto voltado ao setor portuário. A defesa de Yunes classificou de "inaceitável" a prisão de um advogado com mais de 50 anos de advocacia. 

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