Mesmo com prisão de aliados, Temer mantém agenda em Vitória

O presidente Michel Temer manteve a viagem para Vitória (ES) para cerimônia de inauguração do aeroporto mesmo com a Operação Skala, que prendeu o advogado José Yunes e coronel João Batista Lima Filho, amigos de Temer. O presidente embarcou nesta manhã de Brasília com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Fazenda, Henrique Meirelles.

O presidente estava com a atenção focada nos últimos dias para a reforma ministerial que terá que fazer até o dia 7 de abril por conta dos ministros que sairão para concorrer nas eleições de outubro. A ideia do governo era aproveitar as despedidas para que o presidente pudesse fazer o maior número de eventos, que fortalecessem também sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto.

Pelo menos um interlocutor do presidente admitiu nesta manhã que a operação e seus desdobramentos podem inviabilizar a candidatura.