Médicos liberam Bolsonaro para participar de Assembleia da ONU nos EUA

Após exames, porta-voz diz que Bolsonaro vai à Assembleia Geral da ONU Crédito: Agência Brasil

O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, reafirmou nesta sexta-feira (20) que o presidente Jair Bolsonaro realizará a agenda internacional na ONU —o governo chegou a anunciar que a viagem dependia da avaliação clínica, mas nos últimos dois dias o Planalto já vinha confirmando que Bolsonaro estará na Assembleia Geral, na próxima terça-feira (24).

Rêgo Barros falou com a imprensa após Bolsonaro se submeter a uma bateria de exames em um hospital em Brasília para definir seu estado de saúde antes da viagem aos Estados Unidos.

Os exames foram acompanhados pelo médico Antonio Macedo, que liderou a equipe que operou o presidente no último dia 8 de setembro em São Paulo para corrigir uma hérnia. A cirurgia foi a quarta realizada pelo mandatário em razão do esfaqueamento que ele sofreu ainda na campanha eleitoral.

“Nosso presidente está pronto para o combate com viagem assegurada a Nova York no próximo dia 23”, disse Rêgo Barros.

Segundo o médico Macedo, Bolsonaro realizou avaliações clínicas diversas e dois exames de raio-x, um do tórax e outro do abdômen.

“O raio-x do abdômen revelou desaparecimento da distensão gasosa que ele teve no período-pós operatório”, disse Macedo.

O médico afirmou ainda que as alças intestinais do presidente estão funcionando normalmente, que evoluiu para uma dieta leve, mas que ele deverá tomar alguns cuidados na viagem internacional.