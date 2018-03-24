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Manifestações

MBL e Vem pra Rua convocam atos pela prisão de Lula

Pelas redes sociais, grupos criticam decisão do STF e agendam manifestações para o dia anterior ao julgamento do HC do ex-presidente

Publicado em 24 de Março de 2018 às 01:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 01:01
Por meio das redes sociais, MBL e VPR criticaram a decisão do plenário da Corte, que concedeu uma liminar para evitar possível prisão do ex-presidente Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua (VPR) convocaram manifestações em defesa da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a condenação do petista em segunda instância na Operação Lava Jato. O objetivo é que os atos aconteçam em diversas cidades do País no dia 3 de abril, um dia antes do julgamento do mérito do habeas corpus do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF), agendado para o dia 4 de abril. A palavra de ordem de ambos os grupos para os atos é "ou você vai, ou ele volta".
Por meio das redes sociais, MBL e VPR criticaram a decisão do plenário da Corte, que concedeu uma liminar para evitar possível prisão do ex-presidente até a análise do habeas corpus, uma vez que a sessão foi adiada. Na segunda-feira, 26, o TRF-4 julgará os embargos de declaração da defesa do ex-presidente, último recurso do petista na segunda instância no caso do triplex do Guarujá.
Se o recurso for rejeitado por unanimidade pelos desembargadores da TRF-4, o ex-presidente poderá ter a prisão autorizada. Porém, como decidiu o STF, Lula tem uma liminar que proíbe sua prisão até a análise do habeas corpus. "Inventaram uma bizarrice jurídica só para livrar uma pessoa da cadeia. Colocaram uma pessoa acima da lei, simplesmente porque ele é ex-presidente da República", afirma Kim Kataguiri, líder do MBL, em vídeo publicado no Twitter.
Em uma das postagens, o VPR criticou a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia. A imagem da ministra é exibida ao lado de uma foto do juiz federal Sérgio Moro, com a legenda "Moro é Moro, Carmen Lúcia é Carmen Lúcia".
Na quarta-feira (21), Cármen Lúcia recebeu integrantes do VPR para conversar sobre a manutenção da prisão após a segunda instância. Além da manifestação no dia 3, o MBL também convocou atos para os dias 26 e 31 de março e para 4 de abril, em frente ao STF.

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