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Reajuste

Marun comenta aumento salarial a ministros do Supremo

'É possível isso ser feito nesse momento?', disse ele
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 17:12

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 17:12

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta quinta (9) que vê um conflito entre o justo e o possível, na proposta de aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quarta-feira (8), a maioria dos ministros decidiu enviar ao Congresso Nacional proposta de reajuste de 16% nos próprios salários, para 2019.
Pode até existir justiça. O que me preocupa é o possível. É possível isso ser feito nesse momento? Em relação a isso não sei, disse em entrevista a jornalistas após participar de cerimônia o Palácio do Planalto. E completou Esse é um conflito interessante e importante entre o justo e o possível.
O salário nos ministros do Supremo atualmente é de R$ 33,7 mil. Caso o reajuste de 16% seja aprovado no Orçamento da União, que será votado pelo Congresso, o salário poderia chegar a R$ 39 mil. O valor provocaria efeito cascata nos salários do funcionalismo já que o subsídio dos ministros é o valor máximo para pagamento de salários no serviço público.
A inclusão do reajuste foi decidida por 7 votos a 4. Votaram a favor do aumento os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. A presidente da Corte, Cármen Lúcia, votou contra o reajuste, assim como os ministros Rosa Weber, Edson Fachin e Celso de Mello.

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