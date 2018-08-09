Marun comenta aumento salarial a ministros do Supremo

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta quinta (9) que vê um conflito entre o justo e o possível, na proposta de aumento dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quarta-feira (8), a maioria dos ministros decidiu enviar ao Congresso Nacional proposta de reajuste de 16% nos próprios salários, para 2019.

Pode até existir justiça. O que me preocupa é o possível. É possível isso ser feito nesse momento? Em relação a isso não sei, disse em entrevista a jornalistas após participar de cerimônia o Palácio do Planalto. E completou Esse é um conflito interessante e importante entre o justo e o possível.

O salário nos ministros do Supremo atualmente é de R$ 33,7 mil. Caso o reajuste de 16% seja aprovado no Orçamento da União, que será votado pelo Congresso, o salário poderia chegar a R$ 39 mil. O valor provocaria efeito cascata nos salários do funcionalismo já que o subsídio dos ministros é o valor máximo para pagamento de salários no serviço público.