Marcus da Cozivip é eleito prefeito de São Mateus com 43,59% dos votos

Empresário filiado ao Podemos teve apoio de outros 7 partidos durante a campanha eleitoral

O empresário Marcus da Cozivip (Podemos) foi eleito prefeito de São Mateus, neste domingo (6), com 43,59% dos votos. A chapa puro-sangue - quando os candidatos titular e vice são do mesmo partido - composta por Marcus e Professora Raquel foi a preferida de 28.030 eleitores do município do Norte do Espírito Santo nas Eleições 2024.