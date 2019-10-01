Senador do ES

Marcos do Val segue na UTI após problema no coração

Senador apresentou uma isquemia no miocárdio e está em hospital da Serra . Não há previsão de alta

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 19:14 - Atualizado há 6 anos

Senador Marcos do Val Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

O Senador Marcos do Val (Podemos) passou a tarde desta terça-feira (1º) internado na UTI cardiovascular do Vitória Apart Hospital, na Serra, onde realizou uma série de exames. Ele passou mal enquanto trabalhava no escritório parlamentar, em Vitória.

De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, "seu coração apresentou uma isquemia no miocárdio e uma alteração no tamanho, causados por estresse excessivo. A isquemia ocorre quando o fluxo sanguíneo através de uma ou mais de suas artérias coronárias está obstruído". Menos sangue chega ao coração, o que impede que ele receba oxigênio suficiente.

O senador segue internado na UTI. Nesta quarta (02), serão realizados novos procedimentos médicos. Ainda não há previsão de quando Do Val deve receber alta hospitalar.

No último dia 16, outro político, o deputado estadual Euclério Sampaio (sem partido), foi hospitalizado por problemas no coração. Euclério chegou a sofrer um infarto, passou por uma cirurgia e recebeu alta no dia 20. Ele já está de volta aos trabalhos na Assembleia.

