Marco Feliciano pede impeachment de Mourão: É um conspirador

O vice-líder do governo no Congresso, o deputado federal Pastor(Podemos-SP), entrou com umcontra o vice-presidente. O pastor acusa o general da reserva de “, desonrosa e indigna” e de “” para conseguir o cargo de

Um dos argumentos sustentados no pedido é uma “curtida” (like) da conta de Mourão no Twitter em uma publicação da jornalista Rachel Sheherazade, do SBT. “A denúncia por crime de responsabilidade contra Mourão se deu por comportamento indecoroso em várias ocasiões. Exemplo: na medida em que ele curtiu tweet de Rachel Sheherazade, detonando com o presidente Jair Bolsonaro, o louvando como melhor opção para governar o país.”