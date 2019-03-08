Marco Feliciano critica governo e diz que "comunicação está péssima"

Marco Feliciano, deputado federal Crédito: Jose Cruz | Agência Brasil

Aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, o deputado federal Marco Feliciano (PODE-SP) usou o Twitter para criticar as estratégias do governo nesta sexta-feira (08). Em oito postagens direcionadas ao presidente e aos filhos dele, o vereador Carlos (PSC-RJ) e o deputado federal Eduardo (PSL-SP), o pastor pede mais empenho.

"Vocês não pediram minha opinião, mas deixo aqui humildemente a mesma. A comunicação está péssima. O ego daqueles que vocês elegeram está inflado, que só enxergam seus umbigos. Alguns ministros estão deslumbrados com os holofotes", diz. "Ou vocês criam um grupo político e intelectualmente preparado ou todos os dias irão sangrar."

Ele afirma ainda que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), já faz campanha para 2022, quando se especula que deverá concorrer à Presidência. "Onyx Lorenzoni (Casa Civil) está sendo colocado num canto da sala tipo aquele elefante que falou Mourão (vice-presidente)", diz.