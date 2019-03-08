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Brasília

Marco Feliciano critica governo e diz que "comunicação está péssima"

Em oito postagens feitas no Twitter direcionadas ao presidente e aos filhos dele, o vereador Carlos (PSC-RJ) e o deputado federal Eduardo (PSL-SP), o pastor pede mais empenho

Publicado em 

08 mar 2019 às 19:46

Publicado em 08 de Março de 2019 às 19:46

Marco Feliciano, deputado federal Crédito: Jose Cruz | Agência Brasil
Aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, o deputado federal Marco Feliciano (PODE-SP) usou o Twitter para criticar as estratégias do governo nesta sexta-feira (08). Em oito postagens direcionadas ao presidente e aos filhos dele, o vereador Carlos (PSC-RJ) e o deputado federal Eduardo (PSL-SP), o pastor pede mais empenho.
"Vocês não pediram minha opinião, mas deixo aqui humildemente a mesma. A comunicação está péssima. O ego daqueles que vocês elegeram está inflado, que só enxergam seus umbigos. Alguns ministros estão deslumbrados com os holofotes", diz. "Ou vocês criam um grupo político e intelectualmente preparado ou todos os dias irão sangrar."
Ele afirma ainda que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), já faz campanha para 2022, quando se especula que deverá concorrer à Presidência. "Onyx Lorenzoni (Casa Civil) está sendo colocado num canto da sala tipo aquele elefante que falou Mourão (vice-presidente)", diz.
> 'Xixigate': Jornal indaga se episódio de Bolsonaro prejudicará reformas
Por fim, ele fala somente aos filhos e pede para que eles "construam pontes e não muros". Na quinta, Feliciano havia divulgado uma defesa de Bolsonaro no caso do vídeo escatológico pelo presidente nas redes sociais.

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