Home
>
Política
>
Marco Aurélio diz ser 'inconcebível' procurador investigar ministros

Marco Aurélio diz ser 'inconcebível' procurador investigar ministros

Revelações feitas pela Folha de S.Paulo, em parceria com o site The Intercept Brasil, mostram que procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, incentivou colegas em Brasília e Curitiba a investigar o ministro Dias Toffoli sigilosamente em 2016

Agência Folha Press

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 23:47

 - Atualizado há 6 anos

O ministro Marco Aurélio Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF | Arquivo

O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribuna Federal), disse nesta quinta-feira (1º) ser "inconcebível que um procurador da República de primeira instância busque investigar atividades desenvolvidas por ministro do Supremo".

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Revelações feitas pela Folha de S.Paulo, em parceria com o site The Intercept Brasil, mostram que procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato, incentivou colegas em Brasília e Curitiba a investigar o ministro Dias Toffoli sigilosamente em 2016, numa época em que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal começava a ser visto pela Operação Lava Jato como um adversário disposto a frear seu avanço.

> Fux proíbe destruição de mensagens hackeadas

"Isso é incrível", disse Marco Aurélio. Segundo o magistrado, "o problema do Brasil é que não se observa a lei".

Nos diálogos, Dallagnol diz também que "tem uma conversa" e "tem muita especulação" sobre recebimentos cruzados pelas "esposas de Toffoli e [Gilmar] Mendes". E demonstra saber que a Receita Federal estaria vasculhando as contas do escritório de advocacia de Roberta Rangel, mulher do presidente do STF.

> Deltan nunca pediu investigação de ministros do STF, diz força-tarefa

O procurador aciona ainda colegas de Brasília para trocar informações sobre Toffoli, mesmo sabendo que caberia à Procuradoria-Geral da República (PGR) investigar magistrados da Suprema Corte, que têm foro privilegiado.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais