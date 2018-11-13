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Ministério

Mandetta é cotado para ser ministro da Saúde, diz Bolsonaro

Mandetta é ortopedista pediátrico, não se candidatou novamente e portanto ficará sem mandato no próximo ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 22:01

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 22:01

Bolsonaro fez seu último ato de campanha nas ruas no dia 6 de setembro. Crédito: Divulgação
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse hoje (12) que está examinando o nome do deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) para assumir o Ministério da Saúde. Mandetta é ortopedista pediátrico, não se candidatou novamente e portanto ficará sem mandato no próximo ano. Ele se reuniu de manhã com Bolsonaro e conversaram sobre a possibilidade de assumir a pasta.
Segundo Bolsonaro, Mandetta, de 53 anos, se for nomeado para a Saúde terá missões específicas. Tem que tapar os ralos, afirmou. Queremos facilitar a vida do cidadão e economizar recursos, acrescentou o presidente eleito, em defesa da implantação do prontuário eletrônico. Não temos como falar em investir mais em saúde porque estamos no limite em todas as áreas.
O presidente eleito conversou com a imprensa ao sair de casa hoje, na Barra da Tijuca, para novamente ir à agência do Banco do Brasil sacar dinheiro. Foi a terceira vez que Bolsonaro saiu nos últimos dias para ir ao banco.
CAIXA-PRETA
Bolsonaro avisou que, assim que assumir o governo, em janeiro de 2019, vai retirar o sigilo das operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A [caixa-preta] vai ser aberta. Na primeira semana, não haverá mais sigilo no BNDES. Nenhum.
O presidente eleito admitiu que está faltando transparência no BNDES. Até para mim, eu desconheço muita coisa do BNDES. São números que nós temos de tornar públicos, disse Bolsonaro, defendendo que sociedade tenha conhecimento de informações mantidas sob sigilo.
Bolsonaro elogiou a escolha do economista Joaquim Levy para comandar o BNDES. Questionado sobre o fato de ele ter sido ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff e trabalhado na gestão Sergio Cabral no Rio de Janeiro, o presidente eleito disse que não há nada que desabona sua história.
Ele [Levy] tem um passado [no governo Dilma Rousseff e na gestão Cabral], mas não tem nada contra sua conduta profissional , assim sendo eu endosso o Paulo Guedes. Este é um ponto pacificado. Segundo o presidente eleito, ainda não há definições para a Petrobras e Banco Central.

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