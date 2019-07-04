'Mais uma falha de segurança', diz Carlos Bolsonaro sobre suicídio

O vereador do Rio e filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, voltou a criticar a segurança institucional após o suicídio do empresário Sadi Gitz durante um evento no Sergipe em que estavam presentes o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e do Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Carlos Bolsonaro já tinha levantado suspeitas sobre a conduta do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no episódio que levou à prisão o segundo-sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues, flagrado na Espanha com 39 kg de cocaína em voo da Força Aérea Brasileira (FAB). O fato marca mais um capítulo dos ataques da ala ideológica contra a ala militar do governo.





O SUICÍDIO

Um empresário do setor de cerâmica se matou com tiro na cabeça na frente do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e do Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, durante abertura de um seminário sobre o mercado de gás que aconteceria em Aracaju a partir desta quinta-feira, 4.

Segundo relatos de pessoas que presenciaram o suicídio, o empresário Sadi Gitz se levantou após a fala do governador, ameaçou dizer algumas palavras e se matou. Fontes do governo estadual contaram que o empresário era dono de uma fábrica de cerâmica que havia entrado em hibernação, por causa do alto preço do gás. Com isso, ele teria falido.

A indústria de cerâmica Escurial vinha enfrentando dificuldades há algum tempo e atualmente está em recuperação judicial. A empresa passou a consumir gás com pagamento antecipado e há cerca de dois meses paralisou as atividades por falta de condições de caixa.

O governo do Estado de Sergipe lamentou o ocorrido nas redes sociais e informou que o evento foi cancelado. Leia, abaixo, a íntegra da nota pública oficial publicada no Twitter.