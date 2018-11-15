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Mais Médicos é usado para 'financiar a ditadura', diz Carlos Bolsonaro

No Twitter, o filho de Jair Bolsonaro reforça que o pai pede liberdade aos cubanos e pagamento integral dos salários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 20:05

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 20:05

Vereador Carlos Bolsonaro, do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
O vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) defendeu na manhã desta quinta-feira, no Twitter, o posicionamento de seu pai, o presidente eleito Jair Bolsonaro, em relação ao programa Mais Médicos . Cuba anunciou ontem que decidiu encerrar a parceira com o governo brasileiro no programa. Carlos afirmou que o Mais Médicos é usado como pretexto para financiar fortemente e regularmente a ditadura, tudo na base da exploração desumana".
> Mais Médicos: fim da parceria prejudica a saúde?
> Mais de 200 médicos cubanos podem deixar o Espírito Santo
Segundo o vereador, o presidente eleito só pediu liberdade aos cubanos e pagamento integral de seus salários.
 O programa tem atualmente 18.240 vagas, das quais 8.332 são preenchidas por cubanos. O Ministério da Saúde informou que irá abrir um edital nos próximos dias para contratar novos profissionais. Os candidatos brasileiros terão prioridade na convocação, como já ocorria nos editais anteriores.

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