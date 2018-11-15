Mais Médicos é usado para 'financiar a ditadura', diz Carlos Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ) defendeu na manhã desta quinta-feira, no Twitter, o posicionamento de seu pai, o presidente eleito Jair Bolsonaro, em relação ao programa Mais Médicos . Cuba anunciou ontem que decidiu encerrar a parceira com o governo brasileiro no programa. Carlos afirmou que o Mais Médicos é usado como pretexto para financiar fortemente e regularmente a ditadura, tudo na base da exploração desumana".
Segundo o vereador, o presidente eleito só pediu liberdade aos cubanos e pagamento integral de seus salários.
O programa tem atualmente 18.240 vagas, das quais 8.332 são preenchidas por cubanos. O Ministério da Saúde informou que irá abrir um edital nos próximos dias para contratar novos profissionais. Os candidatos brasileiros terão prioridade na convocação, como já ocorria nos editais anteriores.