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Críticas

Mais Médicos: Bolsonaro critica prefeitos e fala de responsabilidade

'Tem prefeitura que mandou embora seu médico para pegar o cubano e quer ficar livre da responsabilidade', disse presidente eleito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 15:43

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 15:43

Jair Messias Bolsonaro (PSL) Crédito: DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, esteve neste domingo (18) na Arena 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca para uma visita durante o Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour. Na ocasião, Bolsonaro foi questionado sobre como pretende substituir os oito mil médicos cubanos do programa Mais Médicos e disse que muitas prefeituras demitiram seus profissionais para ficar com cubanos.
"Não podemos admitir escravos cubanos no Brasil. Não podemos continuar alimentando a ditadura cubana. Se nós dermos o tratamento adequado, isso vai ser resolvido. E tem mais, tem prefeitura que mandou embora seu médico para pegar o cubano e quer ficar livre da responsabilidade".
Questionado sobre como pretende fazer a substituição, Bolsonaro disse que ainda não assumiu o cargo." Não podemos ser coniventes com trabalho análogo à escravidão. Eu não sou presidente. Dia primeiro (de Janeiro) nós vamos apresentar o remédio, se bem que o governo Temer já está trabalhando nesse sentido", disse Bolsonaro.
O evento do qual Bolsonaro participou - realizado pela Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes Unidos (UAEJJF), em parceria com a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu (FBJJ) - é a maior competição de Jiu-Jitsu da América Latina.

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