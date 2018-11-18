Mais Médicos: Bolsonaro critica prefeitos e fala de responsabilidade

Jair Messias Bolsonaro (PSL) Crédito: DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, esteve neste domingo (18) na Arena 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca para uma visita durante o Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour. Na ocasião, Bolsonaro foi questionado sobre como pretende substituir os oito mil médicos cubanos do programa Mais Médicos e disse que muitas prefeituras demitiram seus profissionais para ficar com cubanos.

"Não podemos admitir escravos cubanos no Brasil. Não podemos continuar alimentando a ditadura cubana. Se nós dermos o tratamento adequado, isso vai ser resolvido. E tem mais, tem prefeitura que mandou embora seu médico para pegar o cubano e quer ficar livre da responsabilidade".

Questionado sobre como pretende fazer a substituição, Bolsonaro disse que ainda não assumiu o cargo." Não podemos ser coniventes com trabalho análogo à escravidão. Eu não sou presidente. Dia primeiro (de Janeiro) nós vamos apresentar o remédio, se bem que o governo Temer já está trabalhando nesse sentido", disse Bolsonaro.