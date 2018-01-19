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Mais de 20% de eleitores ainda não fizeram a biometria em Vila Velha

Aqueles que não conseguirem fazer o recadastro nesta sexta-feira (19) poderão retirar uma senha para agendar um atendimento na próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 00:21

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 00:21

Fila para biometria no Boulevard Shopping Crédito: Rafael Silva
Esta quinta-feira (18) foi o penúltimo dia do recadastramento biométrico em Vila Velha. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), 23,45% ainda não atualizaram o cadastro. Aqueles que não se regularizam com a Justiça Eleitoral vão poder pegar uma senha na Central de Recadastramento, no Boulevard Shopping, nesta sexta-feira (19), para ser atendido a partir da próxima semana. 
Devido ao aumento significativo da procura pelo recadastramento nos últimos dias, o TRE-ES decidiu ampliar o prazo que seria até esta sexta-feira (19). O agendamento acontecerá apenas para quem for à Central de Recadastramento e não for atendido até amanhã. O TRE-ES acredita que desta forma vai garantir que todos os eleitores passem pela biometria, sem o risco de cancelamento do título de eleitor.
Segundo o TRE-ES, por dia, serão atendidas 2.500 pessoas. As demais que procurarem a central vão receber a senha respeitando a ordem de chegada e mantendo o número de 2.500 recadastramentos diários. O atendimento funciona de 10h às 18h.
FALTA NO TRABALHO PARA REGULARIZAR SITUAÇÃO
O eleitor canela-verde que ainda não realizou o recadastramento biométrico poderá faltar até dois dias de trabalho para regularizar sua situação perante a Justiça Eleitoral. Pelo menos é o que garante o chefe da Central de Recadastramento Biométrico de Vila Velha, Marcos Roberto de Souza.
Para isso, o trabalhador terá que pegar duas declarações, uma na sexta-feira (19), que é a data limite para comparecer a central, localizada no Shopping Boulevard, e uma outra, caso ele tenha que acertar o título de eleitor em nova data a ser marcada.
"Por lei o cidadão pode faltar até dois dias de trabalho no ano para acertar sua situação eleitoral. Com isso, caso ele não seja atendido até a sexta-feira ele pode pegar uma declaração no momento em que pegar a senha para o outro dia. A outra declaração ele poderá pegá-la no dia que regularizar a situação de fato", explica.
SAIBA
O TRE-ES destaca que o cancelamento do título de eleitor implica nas seguintes sanções:
CONCURSO
Não pode se inscrever em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles. Não recebe vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal.
PASSAPORTE
Não consegue obter passaporte ou carteira de identidade.
CONCORRÊNCIA
Não participa de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos territórios, do Distrito Federal ou dos municípios, ou das respectivas autarquias.
EMPRÉSTIMOS
Não obtém empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo.
MATRÍCULA
Não renova matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.
QUITAÇÃO
Não obtém certidão de quitação eleitoral, conforme disciplina a Resolução do TSE 21.823/2004.

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