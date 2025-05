Saiba como se regularizar

Mais de 115 mil eleitores no ES terão título cancelado; veja o que fazer

Eleitor poderá verificar se teve o título cancelado consultando a situação eleitoral no site do TSE; confira o passo a passo

Publicado em 20 de maio de 2025 às 16:48

Cancelamento do título de eleitor não será comunicado individualmente Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) anunciou na tarde desta terça-feira (20) o cancelamento de 115.002 títulos eleitorais no Estado. A medida atinge aqueles que não regularizaram a situação na Justiça Eleitoral após faltarem em votações, sem apresentar justificativa ou pagar as multas referentes às ausências nas três últimas eleições. >

O prazo para evitar o cancelamento do título eleitoral acabou na última segunda-feira (19), seguindo a medida prevista na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.737/2024 e no Provimento da Corregedoria-Geral Eleitoral nº 1/2025. Ao todo, no Brasil, mais de 5 milhões de eleitoras e eleitores faltosos não normalizaram a situação na Justiça Eleitoral e terão a inscrição cancelada.>

O cancelamento não será comunicado individualmente, mas o eleitor poderá verificar se teve o título cancelado consultando a situação eleitoral no site do TSE. >

Os eleitores que tiveram o registro cancelado podem procurar o cartório eleitoral, onde serão orientados a requerer a regularização de seus títulos no cartório ou no Autoatendimento Eleitoral, instruindo o requerimento com a documentação necessária à apreciação.>

Veja o passo a passo para solicitar a regularização

Abra a aba Autoatendimento Eleitoral no site do TSE;

Clique no item "Regularize seu título eleitoral cancelado";

Forneça os dados cadastrais solicitados;

Siga as intruções de envio dos documentos de identificação. >

Essa solicitação não garante a emissão do título ou a regularização da situação eleitoral, mas é importante enviar todos os documentos para que a Justiça Eleitoral possa analisar sua solicitação. >

