Maia sobre Janot ter pensado em matar: 'quem investirá nesse país?'

Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao arrancar risadas da plateia, o parlamentar complementou: "Pelo menos a Polícia Federal já devia ter retirado o porte de arma dele para a gente ficar mais tranquilo."

Após a palestra, a imprensa pediu para Maia analisar mais a fundo as declarações de Janot. "Sei lá", divagou o deputado. "Não se pode nem mais brincar..."