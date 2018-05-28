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Greve dos caminhoneiros

Maia: saída para impasse é reduzir ou zerar PIS/Cofins do diesel

A equipe econômica esteve reunida para discutir a votação das medidas do acordo que o governo tenta costurar com as lideranças dos caminhoneiros

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 23:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 23:02
Presidente da Câmera dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Depois de se reunir com a equipe econômica, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a redução ou zeragem do PIS/Cofins do diesel. Em post no Twitter, Maia disse que essa é a melhor saída para o impasse criado entre os caminhoneiros grevistas e o governo. Zerar as alíquotas de PIS e Cofins custa R$ 20 bilhões por ano e R$ 13,5 bilhões até o final deste ano.
A equipe econômica esteve reunida para discutir a votação das medidas do acordo que o governo tenta costurar com as lideranças dos caminhoneiros, que estão em greve há uma semana. Um ponto em discussão é a proposta de isenção do PIS/Cofins do diesel que a Câmara incluiu no projeto de reoneração da folha de pagamentos. Depois da votação, Maia já acenou com a redução à metade das alíquotas no lugar da isenção integral e o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse que só coloca o projeto em votação depois de um acordo. Só com a votação desse projeto que o presidente Michel Temer publicará decreto zerando a Cide do diesel, outra medida que o governo acertou com os caminhoneiros.
Além dos ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e do Planejamento, Esteves Conalgo, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, participa da reunião com Maia. Depois, eles seguem para o Palácio.

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