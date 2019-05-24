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Reunião

Maia reúne secretários da Economia para tratar de desburocratização

O encontro foi realizado na residência oficial da Câmara

Publicado em 

24 mai 2019 às 14:40

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 14:40

Rodrigo Maia Crédito: Windows)
Uma reunião do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com secretários do Ministério da Economia, para tratar de desburocratização, chegou ao fim na manhã desta sexta-feira, 24. O encontro foi realizado na residência oficial da Câmara.
O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também passou rapidamente pelo local.
Ele ficou por menos de 20 minutos e não há informação se o ministro participou de parte da reunião com os secretários.
Maia recebeu o secretário especial de Desburocratização do Ministério da Economia, Paulo Uebel, e a chefe da assessoria especial de Assuntos Estratégicos, Daniella Marques.
O secretário de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gleisson Rubin, era esperado para o encontro mas não compareceu. Uebel saiu do local cerca de 1 horas antes de Daniella.

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