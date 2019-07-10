Maia chora ao ser homenageado por líder do PSL em votação da reforma

Publicado em 10 de julho de 2019 às 22:59
- Atualizado há 6 anos
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se emocionou nesta quarta-feira (10) ao ser homenageado pelo deputado Delegado Waldir (GO), líder do PSL na Casa.
Em discurso no qual detalhou a orientação do partido em relação à reforma -o PSL é favorável -, o parlamentar elogiou o empenho de Maia para obter a aprovação da PEC (proposta de emenda à constituição) que muda as regras de aposentadoria.
"Eu queria fazer um agradecimento todo especial ao grande condutor dessa reforma. E sem essa pessoa, com certeza, nós não teríamos chegado a esse momento tão importante. Minha especial homenagem ao presidente desta Casa, Rodrigo Maia", disse o parlamentar no plenário.
Deputados presentes começaram, então, a aplaudir Maia. "É um liberal que respeita todos os partidos, todos os parlamentares, da oposição ou não", disse. Parlamentares começaram a gritar então o nome do presidente da Casa, que chorou.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o