Maia chora ao ser homenageado por líder do PSL em votação da reforma

O parlamentar, deputado Delegado Waldir (GO), elogiou o empenho de Maia para obter a aprovação da PEC (proposta de emenda à constituição) que muda as regras de aposentadoria

Agência Folha Press

Publicado em 10 de julho de 2019 às 22:59

 - Atualizado há 6 anos

O presidente da Câmara Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se emocionou nesta quarta-feira (10) ao ser homenageado pelo deputado Delegado Waldir (GO), líder do PSL na Casa.

Em discurso no qual detalhou a orientação do partido em relação à reforma -o PSL é favorável -, o parlamentar elogiou o empenho de Maia para obter a aprovação da PEC (proposta de emenda à constituição) que muda as regras de aposentadoria.

> Maia desiste de recepcionar Bolsonaro no Congresso antes de votação

"Eu queria fazer um agradecimento todo especial ao grande condutor dessa reforma. E sem essa pessoa, com certeza, nós não teríamos chegado a esse momento tão importante. Minha especial homenagem ao presidente desta Casa, Rodrigo Maia", disse o parlamentar no plenário.

> Com expectativa de aprovação, Câmara abre sessão para votar Previdência

Deputados presentes começaram, então, a aplaudir Maia. "É um liberal que respeita todos os partidos, todos os parlamentares, da oposição ou não", disse. Parlamentares começaram a gritar então o nome do presidente da Casa, que chorou.

